На обронцима који воде ка Панчићевом врху, изнад љековитих извора Луковске Бање, налази се село које изгледа као да је остало заробљено у неком другом времену.
Мало планинско мјесто Штава, недалеко од Куршумлије, већ вијековима чува необичну причу о рудницима, сакривеном благу и потомцима древних Саксонаца који су овдје стигли још у средњем вијеку.
Данас у селу живи тек око стотину становника, али сваки камен, стаза и старо име крију дио историје која одбија да буде заборављена.
Штава је позната по томе што су у њу у 13. вијеку стигли Саксонци, рудари које је, према предању, у ове крајеве довео краљ Милутин. Њихов задатак био је да развијају руднике по којима је овај крај некада био надалеко познат.
У околини села вијековима су се вадили олово, сребро, злато и цинк, а трагови рударске прошлости и данас су видљиви међу планинским падинама.
Посебну пажњу привлачи чињеница да се и данас међу мјештанима могу видјети људи риђе косе и свјетлијег тена, због чега многи вјерују да су управо они потомци некадашњих саксонских рудара. Чак и поједина стара имена која се и даље могу чути у селу подсјећају на њихово поријекло.
Они који посјете Штаву често кажу да тамо влада потпуни мир. Мјештани живе повучено, далеко од градске гужве и савременог ритма живота. Традиција се и даље чува, а приче о прецима преносе се са генерације на генерацију.
Управо због тога село оставља утисак мјеста у којем вријеме тече другачије – спорије и тише.
Поред рударске историје, Штаву прате и бројне легенде. Најпознатија међу њима говори о скривеном благу краља Милутина које је, наводно, закопано негдје у шумама и стенама око села.
Према причама које круже овим крајем, трагови који воде до блага наводно се крију на цркви Светог Мине. Због тога годинама у овај крај долазе авантуристи и трагачи за благом, надајући се да ће пронаћи давно сакривено богатство, преноси портал „Лепоте Србије“.
Мјештани о томе ријетко говоре, али легенда и даље живи.
Штава данас није само мало планинско село. То је мјесто у којем се историја и легенда непрестано преплићу. Од прича о саксонским рударима и богатим рудницима до мистерије скривеног блага, ово село чува дух неких давно прошлих времена.
У њему прошлост није заборављена – она се осјећа у старим именима, каменим путевима и причама које мјештани и даље шапатом преносе даље, преноси Она.рс
