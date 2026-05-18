Америчка морнарица преусмјерила 85 бродова из Ормуског мореуза

Централна команда војске Сједињених Држава преусмјерила је 85 комерцијалних бродова из Ормуског мореуза у настојању да спроведе поморску блокаду иранских лука.
"Команда наставља стриктно да спроводи америчку блокаду иранских лука. Америчке снаге су до сада преусмјериле 85 комерцијалних пловила како би осигурале пуно поштовање блокаде", навела је Команда на "Иксу".
Америчка морнарица започела је 13. априла блокаду поморског саобраћаја који улази и излази из иранских лука са обје стране Ормуског мореуза.
Вашингтон тврди да пловила која нису иранска могу слободно да плове тим пловним путем све док не плаћају Техерану пропусницу.
Иранске власти нису објавиле увођење таксе, али су разговарале о таквим плановима.
(СРНА)
