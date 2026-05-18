Logo
Large banner

Лавров позвао УН да реагује на прогон Украјинске православне цркве

Аутор:

АТВ
18.05.2026 20:57

Коментари:

0
Сергеј Лавров Русија
Фото: Tanjug/Maxim Shipenkov/Pool Photo via AP

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров позвао је високог представника Алијансе цивилизација Уједињених нација Мигела Моратиноса да реагује на прогон канонске Украјинске православне цркве од кијевских власти и служби.

- Шеф Алијансе цивилизација хитно се позива да реагује на ситуацију у вези са прогоном канонске Украјинске православне цркве - наводи се у саопштењу Министарства.

komarac-06092025

Савјети

Ову биљку зову ''спас за љето'': Тјера комарце и друге инсекте

Украјински Парламент усвојио је раније контроверзни закон који омогућава Влади да забрани дјеловање вјерским организацијама повезаним са Руском православном црквом.

УПЦ је лишена приступа многим значајним историјским и вјерским локалитетима, између осталих, донесена је и забрана приступа свештенству УПЦ Кијевско-печерској лаври, која се налази на листи свјетске баштине Унеска.

Служба безбједности Украјине спровела је опсежне "контраобавјештајне претресе" у манастирима, епархијама и приватним резиденцијама свештенства УПЦ.

илу-хороскоп-15042026

Занимљивости

Овим знаковима у другој половини године у љубави "не цвјетају руже"

Влада је покренула кривичне поступке против више десетина свештеника УПЦ под оптужбом за издају или "оправдавање оружане агресије".

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Сергеј Лавров

Русија

Украјина

Украјинска православна црква

Уједињене нације

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Три фудбалске лопте на травнатом терену

Фудбал

Борац и Радник у бици за осми трофеј Купа Српске

4 ч

0
Дјед Славко слави 100. рођендан.

Друштво

Вијек иза њега, а воља испред свих: Дјед Славко ушао у други вијек без иједне таблете

4 ч

0
Свједок убиства достављача Луке открио језиве детаље: ''Кристијан је рекао 'уђи', па запуцао''

Регион

Свједок убиства достављача Луке открио језиве детаље: ''Кристијан је рекао 'уђи', па запуцао''

4 ч

0
Панорама Бањалуке.

Бања Лука

Док се Бањалука шминка, грађани се гуше у комуналним проблемима

4 ч

0

Више из рубрике

Ротација на полицијском аутомобилу.

Свијет

Четворо мртвих у пуцњави, нападач у бјекству: Хаос на југу Турске

5 ч

0
''Нови приједлог Техерана није довољан за постизање споразума''

Свијет

''Нови приједлог Техерана није довољан за постизање споразума''

5 ч

0
Дигитални приказ вируса који лебде у тамном простору.

Свијет

Расте број преминулих од хантавируса

6 ч

0
Владимир Путин Русија

Свијет

Путин и Си ће потписати декларацију о успостављању мултиполарног свијета

7 ч

0

  • Најновије

23

13

Арсенал на побједу од титуле – гол довољан против Барнлија

22

56

Радник из БиХ кажњен због егзибиционизма: Погрешно протумачио сигнале послодавке

22

51

Захарова послала поруку Бриселу: Престаните са русофобијом па да преговарамо

22

49

Цијене нафте поново расту

22

46

С колико људи сте спавали? Ево шта ваша сексуална прошлост говори о вама

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner