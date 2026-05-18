Лавров позвао УН да реагује на прогон Украјинске православне цркве

Аутор:АТВ
Коментари:0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров позвао је високог представника Алијансе цивилизација Уједињених нација Мигела Моратиноса да реагује на прогон канонске Украјинске православне цркве од кијевских власти и служби.
- Шеф Алијансе цивилизација хитно се позива да реагује на ситуацију у вези са прогоном канонске Украјинске православне цркве - наводи се у саопштењу Министарства.
Савјети
Ову биљку зову ''спас за љето'': Тјера комарце и друге инсекте
Украјински Парламент усвојио је раније контроверзни закон који омогућава Влади да забрани дјеловање вјерским организацијама повезаним са Руском православном црквом.
УПЦ је лишена приступа многим значајним историјским и вјерским локалитетима, између осталих, донесена је и забрана приступа свештенству УПЦ Кијевско-печерској лаври, која се налази на листи свјетске баштине Унеска.
Служба безбједности Украјине спровела је опсежне "контраобавјештајне претресе" у манастирима, епархијама и приватним резиденцијама свештенства УПЦ.
Занимљивости
Овим знаковима у другој половини године у љубави "не цвјетају руже"
Влада је покренула кривичне поступке против више десетина свештеника УПЦ под оптужбом за издају или "оправдавање оружане агресије".
(СРНА)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Фудбал
4 ч0
Друштво
4 ч0
Регион
4 ч0
Бања Лука
4 ч0
Најновије
23
13
22
56
22
51
22
49
22
46
Тренутно на програму