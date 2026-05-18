Свједок убиства достављача Луке открио језиве детаље: ''Кристијан је рекао 'уђи', па запуцао''

18.05.2026 20:33

Пријатељ 19-годишњег достављача Луке, Иван Баричевић, описао је за ХРТ кобно вече када је Кристијан Алексић убио младића током доставе хране.

Баричевић је рекао да је Лука страховао отићи на адресу Алексића, па се понудио да иде с њим.

"Ја као његов дугогодишњи пријатељ понудио сам се да идем с њим, рекао сам да ћу ићи с њим, да ће све бити добро, да сам ја ту с њим. Пењали смо се уз степенице, дошли на терасу, Кристијан отвара врата и говори 'уђи, уђи', међутим Лука му иде предати доставу и Алексић у том тренутку пуца", рекао је Баричевић за ХРТ.

Описао је и тренутке након пуцњаве.

"Ја кад сам видио Луку да пада на под, у том тренутку почео сам трчати, прескочио степенице, улазим у ауто, ауто се гаси, отварам врата и видим Алексић трчи према мени. Ја сам такође онда почео трчати и отишао сам у пицерију те пријавио да се то догодило, да хитно иду на полицију", рекао је Баричевић.

Алексић рано јутрос ухапшен

"Осумњичени 50-годишњак је ухапшен те приведен у службене просторије полиције на криминалистичко истраживање које је у току", саопштила је полиција јутрос у 6.20.

Јаке полицијске снаге на ширем дрнишком подручју интензивно су од суботе навече трагале за 50-годишњим Кристијаном Алексићем, осумњиченим за убиство 19-годишњег достављача пице Луке М.

Злочин се догодио у суботу око 23 сата на тераси Алексићеве породичне куће, а град је од тада био под полицијском опсадом. Због потраге били су затворени сви улази и излази из града, а грађани су били позвани да не напуштају домове.

Имао више кривичних пријава и пресуда

Алексић је отприје познат полицији и правосуђу. Полиција му је још прије три године одузела импровизовано ватрено оружје ручне израде и стрељиво. У том случају, иако је подигнута оптужница 2023. године, суђење није почело.

Подсјетимо, ријеч је о мушкарцу који је у мају 1994. године с 17 убода ножем убио 22-годишњу дјевојку.

Индекс је сазнао додатне детаље о његовој прошлости - 2020. године је осуђен и за породично насиље. На цести је пресрео стрину и њеног сина. Викао им је најприје "Мрш! Мрш!", а затим се ухватио за међуножје и наставио неартикулирано галамити према њима. Стрину је то узнемирило па га је пријавила.

Министар унутарњих послова потврдио је данас да је против Алексића постојала још једна кривична пријава због насилног кривичног дјела док је био на одслужењу казне.

