Нова правила у Црној Гори: Жене које буду шетале у купаћем костиму могу платити папрену казну

18.05.2026 17:40

Сликовит поглед на улцињску обалу са стјеновитим обалама и кућама на обронцима брда.
Фото: Igor Meghega/Pexels

Црногорска општина Улцињ усвојила је нову уредбу којом се ограничава кретање у одјећи за плажу изван обалских подручја.

Према одлуци коју је усвојила Скупштина Улциња, грађанима и туристима неће бити дозвољено кретање у бикинијима или дјелимично голи на улицама, трговима, парковима, шеталиштима и другим јавним просторима града.

Уредба не укључује плаже и подручја у близини обале намијењена туристима, преноси ТРТ Балкан.

Они који прекрше ову уредбу подлијежу значајним казнама, које се, према саопштењу локалне власти, крећу од 350 до 500 евра за појединце.

Ову одлуку је на свом званичном Инстаграм профилу потврдила и предсједница Скупштине Општине Улцињ Ивана Поповић, која је истакла да је циљ мјере “одржавање реда, етике и имиџа туристичког града током љетне сезоне”.

