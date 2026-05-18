Селак разговарао са грађанима Фоче: Наша мисија - бити уз народ, а не затворени иза врата кабинета

Аутор:АТВ
Коментари:0
Министар правде Републике Српске Горан Селак данас је, у оквиру активности "Дан отворених врата", а која је по први пут организована изван сједишта Владе Републике Српске у Бањој Луци, разговарао са грађанима Фоче.
Разговори са грађанима одржани су у просторијама Правобранилаштва Републике Српске, а велики одзив грађана показао је колико је важно да институције буду доступне народу и присутне на терену.
Министар Селак је поручио да институције постоје због грађана и да је обавеза сваког носиоца јавне функције да чује проблеме народа и помогне у њиховом рјешавању.
„Не желимо да институције буду удаљене од народа. Желимо да будемо на терену, међу људима, да разговарамо, слушамо и заједно тражимо рјешења. Народ мора да осјети да има коме да се обрати и да институције Републике Српске стоје уз свог човјека“, поручио је министар Селак.
Република Српска
Дарко Младић о здравственом стању генерала: Није добио никакву нову терапију
Он је истакао да су грађани, током разговора, износили конкретне проблеме и приједлоге, те је нагласио да ће Министарство правде Републике Српске наставити са овом праксом и у другим градовима и општинама широм Републике Српске.
„Наш циљ је да институције буду доступне сваком човјеку, без обзира на то да ли живи у Бањој Луци, Фочи или било ком другом дијелу Републике Српске“, нагласио је министар Селак.
Активност „Дан отворених врата“ покренута је са циљем јачања повјерења између институција и грађана, директне комуникације и ефикаснијег рјешавања проблема са којима се грађани сусрећу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
4 ч0
Друштво
5 ч0
Друштво
6 ч0
Друштво
6 ч0
Најновије
20
01
19
59
19
58
19
47
19
41
Тренутно на програму