Нова истрага о Епстиновој мрежи: Јавило се 10 нових жртава у Француској

Десетак нових жртава јавило се у оквиру француске истраге о мрежи покојног америчког сексуалног преступника Џефрија Епстина, изјавила је париска тужитељица.
Француска је покренула истрагу о трговини људима након што је америчко Министарство правосуђа у јануару објавило нову серију докумената из истраге о осрамоћеном финансијеру, који је преминуо у затвору 2019. године чекајући суђење под оптужбама за трговину малољетницама због сексуалног искориштавања.
Главна париска тужитељица Лор Беко изјавила је за радио РТЛ да се, након јавног позива у фебруару, јавило двадесетак жртава. Неке од њих већ су биле познате истражиоцима из пријашњих случајева.
"Али, јавиле су се и нове жртве, за које уопште нисмо знали. Ријеч је о њих десетак", казала је Беко.
Додала је да су одлучили да их саслушају.
"Неке од њих живе у иностранству па су истражиоци покушали договорити састанке који би им одговарали кад буду могле доћи у Париз", појаснила је Беко.
Француске судије истражују могућа кривична дјела извршена у Француској, као и она која укључују француске држављане који су омогућавали Епстинове злочине.
Истражиоци прегледавају Епстинове документе и провјеравају сва имена која су споменуле жртве које су се јавиле, рекла је тужитељица.
"Поново смо узели Епстинове рачунаре, његове телефонске исписе, адресаре", казала је Беко.
Додала је да ће њен тим "подносити захтјеве за међународну помоћ".
Француски истражиоци претражили су Епстинов луксузни стан у Паризу још у септембру 2019, мјесец дана након што је пронађен објешен у својој затворској ћелији у Њујорку.
Међу жртвама које су већ биле познате истражиоцима су и жене које су иступиле током истрага о бившем шефу европске агенције за моделе Жералду Марију и покојном модном агенту Жану Луку Брунелу.
У марту је 15 жена позвало Француску да истражи Марија због могућих веза с Епстином.
Истражиоци су 2023. године обуставили једну другу истрагу о оптужбама да је Мари починио сексуално злостављање осамдесетих и деведесетих година прошлог вијека, јер је наступила застара.
Француске власти ухапсиле су Брунела 2020. године због оптужби да је сексуално злостављао малољетнице и набављао жртве за америчког милијардера. Пронађен је мртав у затвору 2022. године.
Двије бивше манекенке изјавиле су за АФП да их је модни скаут Даниел Сиад припремао како би их предао Епстину у једном случају током двијехиљадитих, а Марију у другом случају током 1990-их.
"У најновијој истрази о трговини људима још нико од особа које би потенцијално могле бити умијешане није испитан", рекла је Беко, преноси Индекс.
Епстин је 2008. године признао кривицу за подвођење дјевојке млађе од 18 година за проституцију и одслужио је 13 мјесеци затвора прије него што је пуштен на слободу.
