Преминула жена коју је упуцао муж у Кисељаку

Весна Пециреп коју је јутрос тешко ранио супруг Миро Пециреп, у насељу Јеховац код Кисељака, преминула је на Клиничком центру Универзитета у Сарајеву, потврђено је из Уреда комесара МУП-а Средњобосанског кантона.
Како су навели, данас у 17:40 сати Оперативни центар МУП-а Кантона Сарајево обавијестио је МУП СБК да је жртва кривичног дјела, В. П. рођена 1971. године из Кисељака, подлегла повредама на КЦУС-у, преноси Кликс.
Подсјетимо, трагедија се догодила јутрос када је Миро Пециреп у породичној кући у насељу Јеховац употријебио ватрено оружје. Том приликом усмртио је своју пуницу, док је супругу тешко ранио.
Преминуо мушкарац који је убио пуницу и ранио супругу у Кисељаку
Након пуцњаве покушао је и себи да одузме живот, али је само нанио себи повреде те је превезен на КЦУС гдје је касније преминуо.
Полиција је током дана обавила увиђај, а истрага о околностима овог трагичног догађаја се наставља под надзором надлежног тужилаштва.
