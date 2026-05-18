Logo
Large banner

Преминула жена коју је упуцао муж у Кисељаку

Аутор:

АТВ
18.05.2026 18:26

Коментари:

1
Преминула жена коју је упуцао муж у Кисељаку
Фото: Avaz

Весна Пециреп коју је јутрос тешко ранио супруг Миро Пециреп, у насељу Јеховац код Кисељака, преминула је на Клиничком центру Универзитета у Сарајеву, потврђено је из Уреда комесара МУП-а Средњобосанског кантона.

Како су навели, данас у 17:40 сати Оперативни центар МУП-а Кантона Сарајево обавијестио је МУП СБК да је жртва кривичног д‌јела, В. П. рођена 1971. године из Кисељака, подлегла повредама на КЦУС-у, преноси Кликс.

Подсјетимо, трагедија се догодила јутрос када је Миро Пециреп у породичној кући у насељу Јеховац употријебио ватрено оружје. Том приликом усмртио је своју пуницу, док је супругу тешко ранио.

Полиција ФБиХ

Хроника

Преминуо мушкарац који је убио пуницу и ранио супругу у Кисељаку

Након пуцњаве покушао је и себи да одузме живот, али је само нанио себи повреде те је превезен на КЦУС гд‌је је касније преминуо.

Полиција је током дана обавила увиђај, а истрага о околностима овог трагичног догађаја се наставља под надзором надлежног тужилаштва.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Кисељак

Убиство

насеље Јеховац

Самоубиство

Миро Пециреп

Преминула Весна Пециреп

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Ротација на поицијском аутомобилу.

Хроника

Ужас у БиХ: Више особа претукло младића (19) испред угоститељског објекта

3 ч

0
Преминуо мушкарац који је убио пуницу и ранио супругу у Кисељаку

Хроника

Преминуо мушкарац који је убио пуницу и ранио супругу у Кисељаку

4 ч

0
Филмска пљачка у Свилајнцу: Разбојници однијели накит и кеш вриједан 3,5 милиона

Хроника

Филмска пљачка у Свилајнцу: Разбојници однијели накит и кеш вриједан 3,5 милиона

4 ч

0
Наставник пријетио ученику у Сарајеву

Хроника

Пуштен на слободу наставник који је малтретирао ученика у основној школи

4 ч

0

  • Најновије

20

01

Срби у Петровцу тешко долазе до посла: Породица Латиновић чува посљедње српско село

19

59

Полицајцима у Србији забрањено да обављају послове приватног обезбјеђења

19

58

Градоначелник Дрниша након убиства матуранта: "Систем није заказао"

19

47

Четворо мртвих у пуцњави, нападач у бјекству: Хаос на југу Турске

19

41

Не одустаје се од борбе за Младићево пуштање на лијечење

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner