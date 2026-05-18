Logo
Large banner

Пуштен на слободу наставник који је малтретирао ученика у основној школи

Аутор:

АТВ
18.05.2026 15:17

Коментари:

0
Наставник пријетио ученику у Сарајеву
Фото: Klix video/Screenshot

Наставник Основне школе Муса Ћазим Ћатић, Ади Пашић пуштен је на слободу.

Како је потврђено за ''Аваз'' из Општинског суда у Сарајеву, одбијен је приједлог Кантоналног тужилаштва за одређивање притвора према осумњиченом А.П..

MRŠAVLJENJE-220925

Здравље

Јутарње навике које помажу при скидању вишка килограма: Нема потребе за дијетама

Њему је одређена мјера забране састајања са одређеним малољетним лицима.

Осумњичени А.П. је пуштен на слободу у петак, 15. маја 2026. године, потврђено је за "Аваз".

Дара Бугарска

Култура

На мрежама тврде да побједничка нумера с Евровизије подсјећа на пјесму србијанске групе из 1995.

Подсјетимо, припадници Министарства унутрашњих послова КС раније су ухапсили наставника који је пријетио ученицима у Основној школи "Муса Ћазим Ћатић. Он је ухапшен због кривичног дјела Угрожавање безбједности, а на штету троје ученика.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Сарајево

ухапшен наставник у Сарајеву

Насиље над дјецом

Школа

Ади Пашић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

ауто точак дизалица

Ауто-мото

Кинези имају рјешење: Када вам пукне гума, неће вам требати дизалица

5 ч

0
Преминуо отац Александра Нешовића Баје: Умро након трагичног губитка сина

Србија

Преминуо отац Александра Нешовића Баје: Умро након трагичног губитка сина

5 ч

0
Сутра промјенљиво облачно уз сунчане периоде и повремену кишу

Друштво

Сутра промјенљиво облачно уз сунчане периоде и повремену кишу

5 ч

0
Сергеј Лавров Русија

Свијет

Лавров: Брисел не дозвољава рјешавање сукоба у Украјини

5 ч

0

Више из рубрике

Ово је Весна коју је тешко ранио супруг у Јеховцу

Хроника

Ово је Весна коју је тешко ранио супруг у Јеховцу

5 ч

0
Осумњичени у акцији ”Галерија” спроведени у ОЈТ Бањалука

Хроника

Липовцу шест година затвора, оптуженом наставнику и осталима судиће се поново!

6 ч

0
Пијан направио хаос код Лакташа: Аутомобилом ударио у ограду, па се закуцао у наплатне кућице

Хроника

Пијан направио хаос код Лакташа: Аутомобилом ударио у ограду, па се закуцао у наплатне кућице

7 ч

0
Ужас у БиХ: Дјевојка пребијена моли за помоћ

Хроника

Ужас у БиХ: Дјевојка пребијена моли за помоћ

8 ч

0

  • Најновије

20

01

Срби у Петровцу тешко долазе до посла: Породица Латиновић чува посљедње српско село

19

59

Полицајцима у Србији забрањено да обављају послове приватног обезбјеђења

19

58

Градоначелник Дрниша након убиства матуранта: "Систем није заказао"

19

47

Четворо мртвих у пуцњави, нападач у бјекству: Хаос на југу Турске

19

41

Не одустаје се од борбе за Младићево пуштање на лијечење

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner