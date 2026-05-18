Липовцу шест година затвора, оптуженом наставнику и осталима судиће се поново!

Огњен Матавуљ
18.05.2026 13:58

Осумњичени у акцији ”Галерија” спроведени у ОЈТ Бањалука
Врховни суд Републике Српске потврдио је првостепену пресуду Саши Липовцу из Градишке и правоснажно га осудио на шест година затвора због трговине дрогом у предмету ”Галерија”.

Истовремено вијеће Врховног суда укинуло је дио пресуде којом су Данијел Тодоровић, Огњен Шобота и наставник физичког образовања Александар Грандић ослобођени оптужбе и њима ће се судити поново.

Укинуте ослобађује пресуде

”Вијеће је одбило жалбе окружног јавног тужилаштва и браниоца оптуженог Саше Липовца и потврдило је осуђујући дио пресуде којом је Липовац оглашен кривим и осуђен на шест година затвора. Дјелимично је уважена жалба тужилаштва у ослобађајућем дијелу пресуде у односу на оптуженог Тодоровића, Шоботу и Грандића и предмет је враћен суду Окружном суду на поновно суђење”, наводе у Врховном суду Републике Српске.

Тројка признала кривицу

Подсјетимо, Липовац је оглашен кривим за неовлаштену производњу и промет дрогом. За исто дјело оптужени су и остали, док се Тодоровић и Шобота терете и за омогућивање уживања дроге.

У истом предмету раније су на основу споразумног признања кривице осуђени Страхиња Дринић на три и по године затвора, Мирко Радак на три године и Никола Јанковић на годину затвора.

Продавали кокаин, спид, екстази и марихуану

Група је ухапшена у октобру 2023. године у полицијској акцији кодног назива ”Галерија”. На терет им је стављено да су од друге половине 2021. до 11. октобра 2023. године на подручју Градишке неовлаштено набављали и продавали кокаин, спид, екстази и марихуану.

Према оптужници Липовац је набављао веће количине дроге, те их продавао сам, али и давао осталим оптуженима да је продају. У зависности од количине и врсте, дрогу су продавали за износе од 50 до 800 КМ.

