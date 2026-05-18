Сутра промјенљиво облачно уз сунчане периоде и повремену кишу

Аутор:АТВ
У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ сутра се очекује промјенљиво облачно вријеме уз сунчане периоде и пријатно топло.
Од средине дана и током поподнева на западу, југу и југоистоку облачније уз повремену слабу кишу и пљускове са грмљавином.
На сјеверу и сјевероистоку остаје суво, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Дуваће слаб и промјенљив вјетар, у другом дијелу дана на југу и истоку умјерен сјеверни.
Јутарња температура ваздуха износиће од седам до 12, у вишим предјелима од четири, а дневна од 20 до 25, у вишим предјелима од 14 Целзијусових степени.
Данас у Српској и ФБиХ преовладава сунчано вријеме уз умјерену облачност, а нешто више облака било је у централним, источним и западним подручјима, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода, пише Срна.
Температура ваздуха у 14.00 часова: Мраковица, Соколац и Хан Пијесак 14, Кнежево 15, Зворник 16, Мркоњић Град, Сарајево и Сребреница 18, Вишеград 19, Бијељина, Дринић, Рудо и Србац 20, Билећа, Добој, Нови Град и Рибник 21, Бањалука и Требиње 22, Приједор 23 и Мостар 25 степени.
