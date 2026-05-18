Додајте овај зачин у маринаду за савршену мекоћу и сочност пилетине

Пилетина је једна од најчешћих намирница на трпезама, првенствено због своје приступачности и једноставне припреме. Ипак, иако дјелује једноставно, разлика између просјечне и савршено печене пилетине често се крије у зачинима.
Један од кључних састојака који може у потпуности подићи окус овог меса је бијели лук у праху. За разлику од свјежег бијелог лука, овај облик се равномјерније распоређује по месу и током печења даје благ, али интензиван ароматичан укус без опасности да загори или постане горак.
Осим бијелог лука у праху, пилетини одлично одговарају и црвени лук у праху те мљевена паприка, која даје благу слаткоћу и лијепу боју корици. Међутим, управо бијели лук у праху се сматра основом добре зачинске мјешавине јер појачава природни укус меса и даје му пунију арому, пише Кликс
За најбољи резултат, препоручује се да се пилетина добро осуши прије зачињавања. Затим се мјешавина зачина, бијели лук у праху, мало соли, паприке и кап уља равномјерно утрља у месо. На тај начин зачини боље продиру у структуру и током печења стварају укусну, благо хрскаву корицу.
Ако желите да пилетина буде још сочнија, оставите је да одстоји у зачинима најмање 30 минута прије печења. Још бољи ефекат постиже се ако се остави у фрижидеру неколико сати или преко ноћи.
