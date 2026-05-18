Тајна пјесме из серије "Сиви дом" због које и данас сви плачу

Култна серија „Сиви дом“, која је обиљежила телевизијску продукцију осамдесетих година, остала је упамћена по снажној причи, легендарним глумцима и пјесми „Све што желим у овом тренутку“, чији стихови и данас буде емоције код публике.
Мало ко зна да чувена нумера умало није ни завршила у серији редитеља Дарка Бајића.
„Сиви дом“ први пут је емитован од фебруара до априла 1986. године, кроз укупно 12 епизода.
Серија је отворила врата бројним младим глумцима који су касније постали велика имена домаће сцене, међу којима су Бранислав Бане Видаковић, Жарко Лаушевић, Мима Караџић, Бранислав Лечић, Дубравко Мијатовић и Зоран Цвијановић, уз глумачке великане попут Велимира Бате Живојиновића.
Сценарио Гордана Михића бавио се проблемом малољетничке делинквенције и покушао да прикаже како тинејџери завршавају у поправним домовима и постају починиоци тешких кривичних дјела.
Један од најупечатљивијих детаља серије била је пјесма „Све што желим у овом тренутку“ групе „Фар“, која је постала симбол цијелог пројекта.
Међутим, пјесма је настала готово случајно, током снимања сцене у импровизованој учионици.
Музичар Александар Филип, који је у серији играо штићеника дома и свирао усну хармонику, касније је открио како је настала чувена нумера.
„Редитељ Дарко Бајић тражио је глумце аматере за улоге штићеника дома. Један лик требало је да свира усну хармонику и тако сам добио улогу. Проблем је био што је цела учионица требало да пева песму, а ја да свирам хармонику“, испричао је Филип у једном интервјуу.
Како је навео, првобитна идеја била је да глумци отпјевају пјесму Кемала Монтена „Једне ноћи у децембру“, али атмосфера на сету није дала жељени резултат.
„Под утиском кореографије и наших улога потпуно смо покварили песму и није личило ни на шта. Онда сам отпевао прве стихове песме ‘Све што желим у овом тренутку’ и свима се допало“, рекао је Филип.
У том тренутку пјесма чак није била ни завршена, а рефрен је касније дописао Душан, басиста групе „Фар“.
Тако је нумера која првобитно није била планирана за серију постала једна од најемотивнијих пјесама домаће телевизијске историје и симбол „Сивог дома“.
И деценијама након емитовања серије, пјесма „Све што желим у овом тренутку“ остала је једна од најпрепознатљивијих нумера са простора бивше Југославије.
Многи управо уз њу и данас памте потресне сцене из „Сивог дома“, али и генерацију глумаца која је обиљежила домаћу телевизију, преноси Курир.
