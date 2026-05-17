Да ли сте видјели како је заправо изгледао Дарин наступ на Евровизији?

Бугарска је побједница Евровизије, а њена представница, Дарина Николаева Јотова залудјела је цијели свијет својом харизмом и „Бангаранга“ пјесмом, коју пјевају сви!
Бугарска се вратила на Евровизију и то са стилом, побиједили су. Зар може бољи сценарио од овог?
Дивљи плес, млади плесачи и Дара која својом енергијом и костимом оставља без даха, освојили су свијет, а њена кореографија се већ копира широм друштвених мрежа.
"Ако пјесма 'Бангаранга' натјера некога у Манчестеру, Единбургу или Брајтону да узме телефон и потражи Бугарску - њену музику, обалу, књижевност и људе - онда сам већ постигла нешто велико", казала је Дара прије проглашења побједе.
А да ли сте видјели како је наступ заправо изгледао?
Сценографија је изгледала попут савршено изрежираног спота, свима који смо га гледали путем малих екрана, а шта је публика у Штатхали у Бечу видјела?
Испред малих екрана све је прштило од енергије и специјалних ефеката, али у реалности, нешто другачије:
Was Fernsehzuschauer bei BANGARANGA nicht gesehen haben. #Eurovision #ESC #ESC2026 😂 pic.twitter.com/wx2GGiB529— storymakers (@mz_storymakers) May 16, 2026
