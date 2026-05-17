Logo
Large banner

Ко је Дара, побједница Евровизије 2026.?

Аутор:

АТВ
17.05.2026 08:12

Коментари:

0
Дара из Бугарске присуствује конференцији за новинаре са трофејем након победе у великом финалу 70. такмичења за песму Евровизије у Бечу, Аустрија, у недељу, 17. маја 2026. године, победила је са песмом „Bangaranga“.
Фото: Tanjug/AP Photo/Martin Meissne

Бугарска се вратила на Евровизију након трогодишње паузе и одмах остварила побједу. Земљу је представљала пјевачица Дара, која је освојила прво мјесто и донијела велики тријумф својој држави.

Ко је бугарска представница?

Дарина Николаева Јотова, позната под умјетничким именом Дара, 27-годишња је пјевачица из Варне, трећег по величини бугарског града. Јавности је постала позната 2015. године када је стигла до финала бугарске верзије шоуа Икс Фактор.

Највећу популарност стекла је пјесмама "Thunder", "Call Me" i "Mr Rover", које су седмицама биле на врху музичких љествица. Поред музичке каријере, Дара је 2021. и 2022. године била и менторица у шоу "Глас Бугарске". Свој посљедњи албум објавила је 2025. године, чиме је додатно учврстила статус на регионалној и међународној сцени.

Дара: Желим да Бугарска буде виђена

У разговору за Индепендент, Дара је говорила о значају наступа за Бугарску.

"Еуровизија се у Бугарској не узима здраво за готово. Нисмо учествовали на такмичењу три године. Наш највећи успјех било је изванредно друго мјесто Кристијана Костова 2017. године - Кристијан ми је близак пријатељ и тај резултат је много значио за нашу земљу", рекла је.

Пјевачица ДАРА

"Побједа би била нешто сасвим друго. Али желим бити искрена с вама. Побједа би била изванредна и наравно да се такмичим да побиједим. Но једнако ме покреће и идеја да Бугарска буде виђена. Да нас људи заиста виде", додала је.

"Ми смо мала земља с огромном културном душом - древна, сложена и тврдоглава у најбољем смислу. Имамо музичко наслијеђе које свијет тек почиње откривати", истакла је пјевачица.

"Ако пјесма 'Бангаранга' натјера некога у Манчестеру, Единбургу или Брајтону да узме телефон и потражи Бугарску - њену музику, обалу, књижевност и људе - онда сам већ постигла нешто велико", закључила је Дара.

Пјесма "Бангаранга"

Дара је Бугарску представила пјесмом "Бангаранга", коју описује као "поп музику с фолклорним коријенима". Објаснила је и значење назива.

"Сама ријеч долази из јамајчанског сленга и значи 'буна', 'хаос', једну посебну врсту креативног нереда. Има ту сирову енергију која се осјети прије него што се разумије ", казала је.

Бојкот дијела земаља и повратак Бугарске

Бугарска је на Евровизији изостала од 2023. године, а посљедњи наступ им је био 2022. када нису прошли у финале.

Овогодишње такмичење обиљежиле су и контроверзе због одлуке о учешћу Израела, што је довело до бојкота појединих земаља. Ирска, Шпанија, Низоземска, Словенија и Исланд потврдиле су да неће учествовати.

Ирска телевизија РТÉ саопћила је: "РТÉ сматра да је учешће Ирске и даље неприхватљиво с обзиром на страшан губитак живота у Гази и хуманитарну кризу."

ББЦ је, с друге стране, подржао одлуку Европске радиодифузне уније: "Ради се о примјени правила и о инклузивности такмичења."

Аваз

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Дара Евровизија 2026.

Бугарска

побједница Евровизије

Бангаранга

Дарина Николаева Јотова

пјевачица ДАРА

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Дара из Бугарске реагује док држи трофеј након побједе у великом финалу 70. такмичења за пјесму Евровизије у Бечу, Аустрија, у недјељу, 17. маја 2026.

Култура

Бугарска побједник Евровизије

2 ч

0
евровизија такмичење

Култура

Вечерас велико финале Еуросонга: Финска главни фаворит за побједу

1 д

0
Јонас Лов из Норвешке изводи пјесму „YA YA YA“ током другог полуфинала 70. такмичења за пјесму Евровизије у Бечу, Аустрија, у четвртак, 14. маја 2026. године.

Култура

Познати сви финалисти Евровизије

2 д

0
Водитељи Викторија Сваровски и Мајкл Островски на сцени током првог полуфинала 70. Пјесме Евровизије у Бечу, Аустрија, у уторак, 12. маја 2026. године.

Култура

Вечерас друго полуфинале Евровизије: Ово су фаворити

3 д

0

  • Најновије

10

29

Слоба о проблемима са којим се борио: Повећао сам дозе, пио лијекове, жени сам ћутао о томе

10

29

Која сједишта у авиону су најбоља за дуга путовања

10

25

Изградња магистралног гасовода и ауто-пута до Млиништа за бољи живот грађана

10

22

Враћа се Конор Мекгрегор! УФЦ лансирао бомбу и заказао борбу године за љето

10

15

Куба се спрема за амерички напад

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner