Ко је Дара, побједница Евровизије 2026.?

Бугарска се вратила на Евровизију након трогодишње паузе и одмах остварила побједу. Земљу је представљала пјевачица Дара, која је освојила прво мјесто и донијела велики тријумф својој држави.
Дарина Николаева Јотова, позната под умјетничким именом Дара, 27-годишња је пјевачица из Варне, трећег по величини бугарског града. Јавности је постала позната 2015. године када је стигла до финала бугарске верзије шоуа Икс Фактор.
Највећу популарност стекла је пјесмама "Thunder", "Call Me" i "Mr Rover", које су седмицама биле на врху музичких љествица. Поред музичке каријере, Дара је 2021. и 2022. године била и менторица у шоу "Глас Бугарске". Свој посљедњи албум објавила је 2025. године, чиме је додатно учврстила статус на регионалној и међународној сцени.
У разговору за Индепендент, Дара је говорила о значају наступа за Бугарску.
"Еуровизија се у Бугарској не узима здраво за готово. Нисмо учествовали на такмичењу три године. Наш највећи успјех било је изванредно друго мјесто Кристијана Костова 2017. године - Кристијан ми је близак пријатељ и тај резултат је много значио за нашу земљу", рекла је.
"Побједа би била нешто сасвим друго. Али желим бити искрена с вама. Побједа би била изванредна и наравно да се такмичим да побиједим. Но једнако ме покреће и идеја да Бугарска буде виђена. Да нас људи заиста виде", додала је.
"Ми смо мала земља с огромном културном душом - древна, сложена и тврдоглава у најбољем смислу. Имамо музичко наслијеђе које свијет тек почиње откривати", истакла је пјевачица.
"Ако пјесма 'Бангаранга' натјера некога у Манчестеру, Единбургу или Брајтону да узме телефон и потражи Бугарску - њену музику, обалу, књижевност и људе - онда сам већ постигла нешто велико", закључила је Дара.
Дара је Бугарску представила пјесмом "Бангаранга", коју описује као "поп музику с фолклорним коријенима". Објаснила је и значење назива.
"Сама ријеч долази из јамајчанског сленга и значи 'буна', 'хаос', једну посебну врсту креативног нереда. Има ту сирову енергију која се осјети прије него што се разумије ", казала је.
Бугарска је на Евровизији изостала од 2023. године, а посљедњи наступ им је био 2022. када нису прошли у финале.
Овогодишње такмичење обиљежиле су и контроверзе због одлуке о учешћу Израела, што је довело до бојкота појединих земаља. Ирска, Шпанија, Низоземска, Словенија и Исланд потврдиле су да неће учествовати.
Ирска телевизија РТÉ саопћила је: "РТÉ сматра да је учешће Ирске и даље неприхватљиво с обзиром на страшан губитак живота у Гази и хуманитарну кризу."
ББЦ је, с друге стране, подржао одлуку Европске радиодифузне уније: "Ради се о примјени правила и о инклузивности такмичења."
