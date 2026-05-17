Бугарска побједник Евровизије

Бугарска је по први пут побједник 70. издања такмичења за Пјесму Евровизије захваљујући пјесми "Бангаранга" и представници те земље - Дари.
На другом мјесту је завршио израел са 343 гласа, трећа је Румунија са 296 гласова, четврта Аустралија са 287, а пета Италија са 281 гласом.
Србија је завршила на 17. мјесту са 90 бодова, док је Хрватска на 15. са 124 бода.
Најбољи пласман до сада, Бугарска је остварила 2017. године, када је Кристијан Костов са песмом Beautiful Mess освојио друго место у Кијеву.
Бугарска је иначе дебитовала на Евровизији 2005. године, а током година стекла је репутацију земље која често шаље модерне и конкурентне поп продукције. Посебно су запажени били и наступи:
Поли Генова – If Love Was A Crime (4. мјесто, 2016)
Equinox – Bones (14. место)
Викторија – Growing Up Is Getting Old (11. мјесто)
