У Српској рођена 21 беба

АТВ
17.05.2026 08:19

Републици Српској у протекла 24 часа рођена је 21 беба, 11 дјечака и 10 дјевојчица, речено је Срни у породилиштима.

Тринаест беба рођено је у Бањалуци, четири у Бијељини, а по једна у Зворнику, Градишци, Приједору и Невесињу.

У Бањалуци је рођено седам дјевојчица и шест дјечака, у Бијељини три дјечака и једна дјевојчица, у Зворнику и Градишци по једна дјевојчица, а у Приједору и Невесињу по један дјечак, преноси Срна.

Порода није било у породилиштима у Добоју, Источном Сарајеву, Требињу и Фочи.

