Ко данас пружа услуге психолога и психотерапеута?

Аутор:Теодора Беговић
Коментари:0
Психолошка дјелатност није законски уређена, а када струка нема закон тада нису јасно дефинисани стандарди рада, професионалне и етичке одговорности, услови за рад, а ни заштита корисника услуга.
Тренд бриге о менталном здрављу оставио је простор многима да причају о тој теми, а грађани су остали незаштићени јер не постоји јасна контрола ко може и под којим условима да пружа услуге психолога или психотерапеута.
"Крајње је вријеме и постало је неопходно да се законски јасно одреди ко има кредибилитет и одговорност да се бави људском психом. Зато ће систем лиценци имати велики значај јер ће лиценце добијати стручњаци који испуњавају јасно прописане услове, у виду образовања, етике и професионалне оспособљености. Тиме ће се додатно заштити грађани, али и углед наше професије", рекла је Слађана Ђаковић, психотерапеут.
Колико је овај закон неопходан препознали су и посланици у НСРС. Приједлог закона је при крају и ускоро би требало да се нађе пред посланицима. Најважније је да струка буде задовољна, истиче Срђан Мазалица.
"Ми смо у програму рада НСРС рекли да ће клуб посланика СНСД-а предложити закон о психолошкој дјелатности. Разговарали смо са Удружењем психолога Републике Српске и закључили смо да та област није уређена у Републици Српској јер данас скоро свако може да обавља ту дјелатност", рекао је Срђан Мазалица, шеф клуба посланика СНСД-а у НСРС.
Министарство здравља и социјалне заштите подржава доношење овог закона, али неопходно је да и остала министарства дају свој допринос, јер се психолошка дјелатност не тиче искључиво здравља, поручио је Ален Шеранић.
"Ја сам разговарао и у скупштини са одређеним посланицима, конкретно са господином Мазалицом, и рекао са му да се треба кроз клуб СНСД-а прихватити таква врста иницијативе, а да онда министарства дају свој допринос. Говорим и о министарству просвјете, министарству рада, министарству здравља и социјалне заштите и о министарству локалне управе и самоуправе", рекао је Ален Шеранић, министар здравља и социјалне заштите у Влади Републике Српске.
За психологе, закон доноси професионално признање и јасно дефинисан стандард рада, а за грађане значај је још већи јер ће бити сигурни да помоћ траже од стручњака који испуњава законом прописане критеријуме, а то улива повјерење да је њихова душа у сигурним рукама. У времену када је важност менталног здравља све израженија, друштво себи не смије дозволити да психолошка професија остане без јасног законског оквира.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч8
Република Српска
3 ч16
Република Српска
5 ч23
Република Српска
6 ч1
Најновије
19
57
19
43
19
38
19
31
19
22
Тренутно на програму