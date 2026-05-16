Додик: У септембру ново повећање плата и пензија

Аутор:АТВ
Коментари:17
Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је данас да ће бити направљен државни програм стимулације за повратак људи у Републику Српску.
Додик је истакао да је инвестициони циклус који у Републици Српској креће ове године вриједан 6,6 милијарди КМ, а приоритет је 407.000 породица које живе у Српској и заслужују пажњу.
"Направићемо читав државни програм стимулације за повратак људи у Републику Српску и останак овдје кроз подршку за кредите за стамбено збрињавање одрђених категорија", рекао је Додик данас у Приједору.
Најавио је да ће у септембру бити повећане плате у јавном сектору за шест до седам одсто, што ће са претходним повећањем чинити око 11 одсто кумулативног раста, док ће и пензије поново бити увећане, те обезбијеђена једнократна помоћ пензионерима.
"Просјечна плата у Српској је 1.600 КМ. Није као у Европи, али брже сустижемо. До прије коју годину плата од хиљаду КМ била је мисаона именица", навео је Додик.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч1
Република Српска
6 ч7
Република Српска
6 ч1
Република Српска
6 ч2
Најновије
16
41
16
35
16
32
16
22
16
20
Тренутно на програму