Кецмановић: Дејтонски рок за одлазак међународне заједнице три пута прекорачен

Професор Ненад Кецмановић оцијенио је да "глобални менаџери намјештања мечева" већ спремају новог високог представника у БиХ и да ће, ако он буде по Анексу 10, то бити поен Милорада Додика за Српску, а ако задржи бонска овлашћења, онда ће народе у БиХ поново да "врте укруг".
Иако понекад и понеко важан из свијета изјави да међународна заједница не може остати вјечно у БиХ, Кецмановић каже да током три деценије нису показали нестрепљење да оду мада је дејтонски рок од 10 година већ троструко прекорачен, преноси Срна.
Кецмановић је оцијенио да међународна заједница није жељела трајно стање у БиХ у којем постоје домаће демократске институције предвиђене Дејтонским споразумом, па је накнадним бонским овлашћењима "домаћа демократија замијењена иностраном диктатуром".
Указао је да је потребно платити правни жонглерај тенденциозног, искривљеног, злонамјерног или директно лажног интерпретирања појединих одредаба Дејтона.
Кецмановић је нагласио и да Срби ремете игру слуге и господара и да су зато за странце дежурни реметилац мира и стабилности.
Подсјетио је да је Додик пред 30. годишњицу Дејтона кренуо у офанзиву портив ОХР-а, односно против нерегуларног Шмита, поништавајући све његове одлуке против Српске, до, најзад, забране да крочи у "мањи ентитет".
“Додик је спуштеног гарда напао на Шмита директима и аперкатима, а онда шампионски ескивирао опасан ударац који је пријетио нокдауном. Лажни в.п. се послије замаха у празно затетурао и политички стропоштао, те је послије више покушаја Мерца да га придигне, судија Трамп почео да му броји до десет и канцелар је морао да баци пешкир у ринг", пише Кецмановић у ауторском тексту за "Политику".
Истакао је да се "Додик и без државне функције вратио ојачан у меч" али да глобални менаџери намјештања мечева већ спремају новог регуларног в.п.
