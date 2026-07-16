"Оставили су фекалије, мокраћу и смеће"! Снимак из апартмана шокирао регион, погледало га више од милион људи

Аутор:АТВ редакција
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Видео који је на ТикТоку објавила Вероника Баришић изазвао је велику пажњу на друштвеним мрежама и за кратко вријеме прикупио више од милион прегледа.
На снимку је приказано у каквом су стању, како тврди, гости из Велике Британије оставили кућу која се издаје током туристичке сезоне.
У видеу се обилазе просторије објекта и показује разбацане пешкире, просуто пиће, смеће и прљаве тоалете, уз коментар да се са сличном ситуацијом, према њеним ријечима, сусрећу управо када су гости из Енглеске.
"Значи, ово је само дио како су нам Енглези оставили кућу. Имамо изнајмљивање за сезону и ово је блага катастрофа. Проблем је што се, апсолутно сваки пут када се овако нешто догоди, испостави да су у питању Енглези. Енглези су апсолутно најгори гости на свијету" - каже Баришић на почетку снимка.
@verekraljica ♬ izvorni zvuk - Veronika Barišić
Додаје да разумије да је чишћење смјештаја дио посла, али тврди да је овог пута призор био посебно непријатан.
"Ми имамо више тоалета и сви су били прљави. Оставили су фекалије, мокраћу, све је остало нама да чистимо. Пешкири су били разбацани по подовима. Гостима остављамо велики број пешкира, и за базен и за купање, баш за свакога."
"Пиће је било проливено по подовима и дневном боравку. Шта год да сам отворила, било је одвратно" - наводи она у видеу.
Снимак је изазвао бројне реакције корисника друштвених мрежа, који су у коментарима углавном изражавали невјерицу због стања у којем је, према тврдњама ауторке видеа, остављен смјештај након одласка гостију.
Како Слободна Далмација наводи, видео постао виралан и да је за кратко вријеме прикупио више од милион прегледа на ТикТоку, гдје се и даље дијеле различита мишљења о искуствима изнајмљивача током туристичке сезоне.
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