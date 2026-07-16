Потресни детаљи двоструког убиства: Аднан Локванчић мајци одрубио главу

Аутор:АТВ редакција
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Полицијски службеници Управе полиције Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево ухапсили су А. Л. (43), настањеног на Илиџи, због постојања основа сумње да је убио мајку и брата, а према незваничним сазнањима „Аваза”, злочин је почињен лопатом.
Како пише Аваз, осумњичен је Аднан Локванчић које је и ухапшен
Како пише Аваз, Локванчић је након убиства мајке одрубио јој главу, потврђено је незванично за портал "Аваза".
Хроника
Ужас у БиХ: Познат идентитет осумњиченог за убиство мајке и брата
На лицу мјеста, испред стана гдје се све десило, остала је флаша са соком и кломпе, а на вратима стоји натпис "Трака за доказе".
Према ријечима комшија, убица и жртве су живјели у тешким животним условима,у немаштини и дуго су се суочавали са проблемима.
Према информацијама “Аваза”, они су након рата били деложирани из једног стана, а тада је отац А.Л. починио суицид.
Хроника
Детаљи ужаса у БиХ: Осумњичен да је мајку и брата убио лопатом
Наиме, он се разнио бомбом и то све је учинио пред члановима породице, због чега су они имали велике трауме.
Рођаци су “Аваз” рекли да се они од тога никада нису опоравили и да практично не знају од чега су живјели.
На лице мјеста су након убиства упућене јаке полицијске снаге и екипе хитне помоћи, а полицијски службеници МУП-а Кантона Сарајево су лоцирали и лишили слободе осумњиченог.
Увиђајем је руководио дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Сарајево.
Истражни органи утврђују све околности које су претходиле злочину, укључујући мотив, начин извршења и тачан ток догађаја.
Више информација о идентитету страдалих и мотивима напада очекује се након завршетка истражних радњи.
Осумњичени А. Л. налази се на криминалистичкој обради, након чега ће, уз извјештај о почињеном кривичном дјелу, бити предат Кантоналном тужилаштву Сарајево.
Надлежни органи настављају рад на расвјетљавању свих околности овог двоструког убиства.
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