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Потресни детаљи двоструког убиства: Аднан Локванчић мајци одрубио главу

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 13:38

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Потресни детаљи двоструког убиства: Аднан Локванчић мајци одрубио главу

Полицијски службеници Управе полиције Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево ухапсили су А. Л. (43), настањеног на Илиџи, због постојања основа сумње да је убио мајку и брата, а према незваничним сазнањима „Аваза”, злочин је почињен лопатом.

Како пише Аваз, осумњичен је Аднан Локванчић које је и ухапшен

Шокантни детаљи

Како пише Аваз, Локванчић је након убиства мајке одрубио јој главу, потврђено је незванично за портал "Аваза".

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Хроника

Ужас у БиХ: Познат идентитет осумњиченог за убиство мајке и брата

На лицу мјеста, испред стана гдје се све десило, остала је флаша са соком и кломпе, а на вратима стоји натпис "Трака за доказе".

Живјели у тешким условима

Према ријечима комшија, убица и жртве су живјели у тешким животним условима,у немаштини и дуго су се суочавали са проблемима.

Према информацијама “Аваза”, они су након рата били деложирани из једног стана, а тада је отац А.Л. починио суицид.

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Детаљи ужаса у БиХ: Осумњичен да је мајку и брата убио лопатом

Наиме, он се разнио бомбом и то све је учинио пред члановима породице, због чега су они имали велике трауме.

Рођаци су “Аваз” рекли да се они од тога никада нису опоравили и да практично не знају од чега су живјели.

Увиђај под надзором тужиоца

На лице мјеста су након убиства упућене јаке полицијске снаге и екипе хитне помоћи, а полицијски службеници МУП-а Кантона Сарајево су лоцирали и лишили слободе осумњиченог.

Увиђајем је руководио дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Сарајево.

Истражни органи утврђују све околности које су претходиле злочину, укључујући мотив, начин извршења и тачан ток догађаја.

Више информација о идентитету страдалих и мотивима напада очекује се након завршетка истражних радњи.

Осумњичени А. Л. налази се на криминалистичкој обради, након чега ће, уз извјештај о почињеном кривичном дјелу, бити предат Кантоналном тужилаштву Сарајево.

Надлежни органи настављају рад на расвјетљавању свих околности овог двоструког убиства.

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Тагови :

Аднан Локванчић

Сарајево

Храсница

одсјекао мајци главу

Коментари (3)

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