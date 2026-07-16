Хапшење у Градишци због тешке крађе

Аутор:АТВ редакција
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Полиција ПУ Градишка je идентификовалa и ухапсилa лице иницијала Џ.А., држављанин Републике Њемачке и Црне Горе, због постојања основа сумње да је починило кривично дјело „Тешка крађа“.
Наиме, ПУ Градишка, истог дана око 03,00 часа, пријављено је да је непознато лице употребом физичке снаге извршило провалу у путнички аутомобил марке „Hyundai“, те том приликом отуђило новчаник у којем се налазила одређена количина новца.
О свему наведеном обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, који је наложио да се након комплетирања предмета, уз извјештај о почињеном кривичном дјелу наведено лице спроведе у ОЈТ Бања Лука, саопштено је из ПУ Градишка.
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