Logo

Хапшење у Градишци због тешке крађе

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 12:22

Коментари:

0
ПУ Градишка крађа
Фото: Ustupljena fotografija

Полиција ПУ Градишка je идентификовалa и ухапсилa лице иницијала Џ.А., држављанин Републике Њемачке и Црне Горе, због постојања основа сумње да је починило кривично дјело „Тешка крађа“.

Наиме, ПУ Градишка, истог дана око 03,00 часа, пријављено је да је непознато лице употребом физичке снаге извршило провалу у путнички аутомобил марке „Hyundai“, те том приликом отуђило новчаник у којем се налазила одређена количина новца.

Новчаник и новац
Новчаник и новац

О свему наведеном обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, који је наложио да се након комплетирања предмета, уз извјештај о почињеном кривичном дјелу наведено лице спроведе у ОЈТ Бања Лука, саопштено је из ПУ Градишка.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

тешка крађа

ПУ Градишка

Полиција

хапшење

Коментари (0)

Више из рубрике

Зграда Универзитетско-клиничког центра Републике Српске.

Хроника

Познато стање мотоциклисте из Лакташа који је повријеђен у удесу у Александровцу

5 ч

0
Детаљи ужаса у БиХ: Осумњичен да је мајку и брата убио лопатом

Хроника

Детаљи ужаса у БиХ: Осумњичен да је мајку и брата убио лопатом

5 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Малверзацијама оштетио фирму из Добоја за 83.000 КМ

5 ч

0
Језив злочин у БиХ: Убијени жена и мушкарац, једна особа ухапшена!

Хроника

Језив злочин у БиХ: Убијени жена и мушкарац, једна особа ухапшена!

5 ч

0

  • Најновије

16

43

Суд БиХ одгодио извршење рјешења Агенције за заштиту личних података

16

38

Стевандић: Бећировић би у свакој другој држави био ухапшен и смијењен

16

28

Бивши министар мијења презиме: "Јер се тако осјећам и д‌јелујем"

16

25

Огњен Врањеш открио којег би саиграча изабрао да му чува леђа

16

17

Дигли цијене хљеба па добили 54.000 марака казни

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима