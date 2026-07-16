Познато стање мотоциклисте из Лакташа који је повријеђен у удесу у Александровцу

Аутор:АТВ редакција
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Мотоциклиста из Лакташа чији су иницијали З.К, који је повријеђен у саобраћајној незгоди у Александровцу, хоспитализован је на Клиници за ортопедију и трауматологију Универзитетског клиничког центра /УКЦ/ Републике Српске и за сада није витално угрожен, речено је Срни у УКЦ-у.
У УКЦ-у наводе да је овом лицу хируршки збринута десна подлактица, те да су у току даље дијагностичке и терапијске процедуре.
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Судар аута и мотоцикла у Александровцу, једна особа превезена на УКЦ
Из Полицијске управе Бањалука раније је саопштено да је у незгоди на магистралном путу Градишка-Бањалука учествовало и лице из Лакташа чији су иницијали Д.Б. које је управљало возилом марке "фолксваген".
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