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Познато стање мотоциклисте из Лакташа који је повријеђен у удесу у Александровцу

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 11:38

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Зграда Универзитетско-клиничког центра Републике Српске.
Фото: АТВ

Мотоциклиста из Лакташа чији су иницијали З.К, који је повријеђен у саобраћајној незгоди у Александровцу, хоспитализован је на Клиници за ортопедију и трауматологију Универзитетског клиничког центра /УКЦ/ Републике Српске и за сада није витално угрожен, речено је Срни у УКЦ-у.

У УКЦ-у наводе да је овом лицу хируршки збринута десна подлактица, те да су у току даље дијагностичке и терапијске процедуре.

Полиција Републике Српске

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Из Полицијске управе Бањалука раније је саопштено да је у незгоди на магистралном путу Градишка-Бањалука учествовало и лице из Лакташа чији су иницијали Д.Б. које је управљало возилом марке "фолксваген".

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Тагови :

удес

Саобраћајна несрећа

Лакташи

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