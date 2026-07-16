Министар објаснио ко је изузет од ограничења маржи у Српској

Аутор:АТВ редакција
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Министар трговине и туризма Републике Српске Нед Пуховац рекао је да је Влада Српске данас усвојила измјене Одлуке о одређивању марже у промету одређених производа којом је дефинисано да се прописане мјере неће примјењивати на трговце који малопродајну дјелатност обављају искључиво у једном малопродајном објекту на територији Српске.
Пуховац је на конференцији за медије у Бањалуци навео да је измјена усвојена будући да трговци са једним малопродајним објектом располажу знатно ограниченијим економским и организационим капацитетима у односу на велике трговачке ланце, те се изузимањем ове категорије штити њихова економска одрживост.
Поред тога, навео је, измјенама се прецизније одређују врсте производа, њихове карактеристике и величине паковања за које се примјењују прописане максималне марже у износу од шест одсто у велепродаји и осам одсто у малопродаји, чиме се онемогућавају различита тумачења прописа у пракси и обезбјеђује ефикаснији инспекцијски надзор.
Он је додао да је усвојена и Одлука о допуни Одлуке о одређивању марже која се примјењује приликом формирања цијена нафтних деривата којом се од ограничења маржи изузимају бензинске пумпне станице смјештене на ауто-путевима у Републици Српској.
Пуховац је рекао да је та мјера резултат детаљне анализе специфичних услова пословања наведених станица, које карактерише обавеза континуираног обезбјеђивања доступности услуга корисницима ауто-пута, те повећани трошкови рада и одржавања пратеће инфраструктуре.
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