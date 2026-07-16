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Колико пензионера старијих од 100 година у Српској и даље прима пензију

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 11:20

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Фото: ATV

У пензијском систему Републике Српске пет је корисника који су старији од сто година, саопштено је из Фонда за пензијско и инвалидско осигурање.

Три пензионера из Бањалуке, Источног Сарајева и Добоја имају по 106 година, два из Бањалуке и Бијељине по 104 године.

Међу пензионерима старијим од вијека један је корисник старосне пензије, док су четири су корисници породичне пензије.

Са дубоким поштовањем и искреном захвалношћу Фонд ПИО Републике Српске одао је признање најстаријим корисницима права који су навршили више од сто година живота.

"Својим примјером остављају неизбрисив траг и показују да су истрајност, честитост и солидарност вриједности које трају читав један вијек", наводи се у саопштењу.

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Тагови :

Пензија

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пензиони фонд

Република Српска

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