Колико пензионера старијих од 100 година у Српској и даље прима пензију

Аутор:АТВ редакција
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У пензијском систему Републике Српске пет је корисника који су старији од сто година, саопштено је из Фонда за пензијско и инвалидско осигурање.
Три пензионера из Бањалуке, Источног Сарајева и Добоја имају по 106 година, два из Бањалуке и Бијељине по 104 године.
Међу пензионерима старијим од вијека један је корисник старосне пензије, док су четири су корисници породичне пензије.
Са дубоким поштовањем и искреном захвалношћу Фонд ПИО Републике Српске одао је признање најстаријим корисницима права који су навршили више од сто година живота.
"Својим примјером остављају неизбрисив траг и показују да су истрајност, честитост и солидарност вриједности које трају читав један вијек", наводи се у саопштењу.
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