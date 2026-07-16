Украјина добила новог премијера! Корецки на челу Владе

Аутор:АТВ редакција
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Врховна рада Украјине именовала је Сергеја Корецког за новог премијера, подржавши приједлог Владимира Зеленског са 289 гласова (од 450), пренио је данас Укринформ.
Корецки (48) је четврти премијер током мандата Зеленског, а на тој функцији наслиједио је Јулију Свириденко, чију је оставку парламент прихватио 14. јула, што је аутоматски довело до оставке цијеле владе.
Нови премијер рођен је у Луцку и већи дио каријере провео је у енергетском сектору.
Прије именовања водио је државну групу Нафтогас Украјине, а претходно је био на челу компанија Укрнафта и Укртатнафта, које су 2022. године прешле у државно власништво.
Према званичним подацима, под његовим руководством Укрнафта је од компаније која је у периоду од 2013. до 2022. биљежила више од око 196 милиона евра губитака, постала једна од најпрофитабилнијих фирми у земљи, остваривши око 784 милиона евра нето добити током 2023. и 2024. године.
Корецки је раније обављао функције генералног директора холдинга Континуум и ланца бензинских станица WОГ, док је 2019. основао компанију "Idealist Coffee Co".
Од маја 2025. године био је председник Управног одбора Нафтогаса, који је прошлу годину завршио са приходима од око 5,32 милијарде евра, што је раст од 5,7 одсто у односу на 2024.
Зеленски је доставио парламенту предлог за његово именовање 15. јула, након што је Корецки претходно представио посланицима владајуће странке "Слуга народа" своју визију рада нове владе и приоритете будућег кабинета.
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