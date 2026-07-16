САД уводи нове царине на увоз разне робе из Бразила

Аутор:АТВ редакција
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Из Вашингтона наводе да је одлука донесена након једногодишње истраге о трговинској политици Бразила.
Царине од 25 одсто ступиће на снагу у сриједу, 22. јула.
Нове царине не обухватају производе као што су говедина, кафа и одређени дијелови авиона, као ни робу која се не производи у САД, преноси АФП.
Власти Бразила осудиле су одлуку САД и најавиле реципрочне контрамјере, преноси Срна.
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