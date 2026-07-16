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САД уводи нове царине на увоз разне робе из Бразила

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 10:39

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Линколнов меморијал и Рефлектујући базен виде се са Вашингтоновог споменика, у сриједу, 15. јула 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP Photo/Rahmat Gul

Из Вашингтона наводе да је одлука донесена након једногодишње истраге о трговинској политици Бразила.

Царине од 25 одсто ступиће на снагу у сриједу, 22. јула.

Нове царине не обухватају производе као што су говедина, кафа и одређени дијелови авиона, као ни робу која се не производи у САД, преноси АФП.

Власти Бразила осудиле су одлуку САД и најавиле реципрочне контрамјере, преноси Срна.

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Тагови :

Вашингтон

Бразил

царина

Наплата путарине

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