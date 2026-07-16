Бродоломи код Мјанмара: Страхује се да је око 500 људи страдало у покушају да напусте земљу

Аутор:АТВ редакција
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Страхује се да је више од 500 људи, углавном припадника муслиманске мањине Рохиња, погинуло након што су се два брода преврнула код обале Мјанмара, саопштиле су Међународна организација за миграције и Агенција УН за избјеглице.
Према прелиминарним информацијама, два пловила су крајем јуна испловила из мјанмарске државе Ракајн са више од 500 путника, међу којима су били и становници избјегличких кампова у Кокс Базару у Бангладешу, саопштиле су Међународна организација за миграције (ИОМ) и Агенција УН за избјеглице (УНХЦР), а преноси Ројтерс.
УН наводе да је први брод, са око 250 људи, изгубио контакт убрзо након поласка, док се вјерује да је други, са приближно 280 путника, потонуо 8. јула код обале региона Ајејарвади у Мјанмару.
„Иако подаци о инцидентима и број жртава још нису званично потврђени, УНХЦР и ИОМ су озбиљно забринути због потенцијално разорног губитка живота“, наведено је у заједничком саопштењу двије агенције.
Припадници мањине Рохиња годинама покушавају да побјегну од насиља и тешких животних услова у Мјанмару и избјегличким камповима у Бангладешу, крећући се опасним морским рутама ка Малезији, Индонезији и Тајланду, пренио је Ројтерс.
УН су саопштиле да је ове године у Андаманском мору и Бенгалском заливу пријављено готово 300 несталих или погинулих миграната и избјеглица Рохиња, као и држављана Бангладеша.
(РТС)
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