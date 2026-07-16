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Готово 800 преминулих од еболе

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 09:25

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Радници Црвеног крста носе тијело особе која је умрла од еболе у ​​ковчег у здравственом центру у Рвампари, Конго, у сриједу, 20. маја 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Moses Sawasawa

Број преминулих од еболе у Конгу порастао је на 796, саопштено је из конгоанске Владе.

У саопштењу се наводи да су до сада регистрована 2.073 случаја еболе, пренио је Ројтерс.

Власти Конга саопштиле су у уторак, 14. јула, да је од еболе преминуло 719 људи, преноси Срна.

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Тагови :

ДР Конго

Ебола вирус

зараза

преминули

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