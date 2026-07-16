Готово 800 преминулих од еболе

Аутор:АТВ редакција
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Број преминулих од еболе у Конгу порастао је на 796, саопштено је из конгоанске Владе.
У саопштењу се наводи да су до сада регистрована 2.073 случаја еболе, пренио је Ројтерс.
Власти Конга саопштиле су у уторак, 14. јула, да је од еболе преминуло 719 људи, преноси Срна.
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