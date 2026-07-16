Logo

Језив билборд у центру Техерана: Предсједник САД-а у ковчегу, порука - "Убићемо Трампа"

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 08:51

Коментари:

1
Језив билборд у центру Техерана: Предсједник САД-а у ковчегу, порука - "Убићемо Трампа"
Фото: Tanjug / AP / Vahid Salemi

На главном тргу у Техерану постављен је нови плакат који је изазвао велику пажњу јавности, првенствено због чињенице да се на њему налази амерички предсједник Доналд Трамп.

Наиме, на тргу Енгелаб често се на зидовима зграда „смјењују“ бројне политичке поруке иранског руководства упућене Западу. Овог пута, Иранци су отишли корак даље те су поставили билборд на којем се може видјети Доналд Трамп чије тијело вири из отвореног црног ковчега.

Очи и уста фигуре су затворени, а коса рашчупана. Видљиве су и руке које су положене на црвену кравату на избоченом стомаку; на другом крају ковчега, стопала су усмјерена равно према горе.

Такође, на зиду су остављене поруке попут „Убићемо Трампа“ на персијском и енглеском језику.

На графиту такође пише „У спомен на дјецу Минаба“, што се односи на град на југу Ирана гдје је 28. фебруара нападнута основна школа.

Амерички предсједник Доналд Трамп раније је говорио о томе како је оставио инструкције свом тиму уколико Иран испуни пријетње те га убије.

„Укупно 1.000 пројектила је напуњено и усмјерено према Исламској Републици Иран, а хиљаде других ће одмах услиједити, уколико иранска влада поступи по својој пријетњи, изреченој у многим дијеловима свијета, да ће убити или покушати убити актуелног предсједника Сједињених Америчких Држава, у овом случају мене“, написао је Трамп на мрежи Трут Соушал, преноси Кликс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Иран

Техеран

Мртвачки сандук

Коментари (1)

Прочитајте више

Предсједник Доналд Трамп говори током сусрета са премијером Ирака Алијем ел Заидијем у Овалном кабинету Бијеле куће, у уторак, 14. јула 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп: Наставићемо нападе на Иран док не пристану на споразум

5 ч

0
Почело је: Америка покренула нове нападе на Иран

Свијет

Почело је: Америка покренула нове нападе на Иран

14 ч

0
Предсједник САД Доналд Трамп састао се са предсједником Египта Абделом Фатахом ел Сисијем на маргинама самита Г7, у сриједу, 17. јуна 2026. године, у Евијан ле Бену, у Француској.

Свијет

Трамп: Не желим преговоре, напади на Иран биће настављени

14 ч

0
Танкери и теретни бродови виде се у Оманском заливу, дуж пловних рута које повезују Ормуски мореуз и Арапско море, у уторак, 16. јуна 2026. године.

Свијет

Јорданска војска оборила три иранска балистичка пројектила

1 д

0

Више из рубрике

Море

Свијет

Ужасне трагедије: Потонула два брода, погинуло више од 500 људи?

4 ч

0
Операција означава медицински хируршки захват на тијелу чији је циљ лијечење, уклањање обољелог дијела органа, отклањање страног тијела или исправљање недостатка.

Свијет

Вјештачка интелигенција замијенила 12 медицинских сестара, међу њима и једну са 39 година стажа

4 ч

0
Како ће их платити? Украјина купила 16 "рафала", планирана набавка још 100 комада

Свијет

Како ће их платити? Украјина купила 16 "рафала", планирана набавка још 100 комада

4 ч

0
Јолимар Торес, лијево, плаче након што су она и остали чланови породице пронашли тијело њене кћерке, које су сами извукли из рушевина зграде срушене у земљотресу у Ла Гуаири, у Венецуели, у сриједу, 15. јула 2026. године.

Свијет

Број жртава у Венецуели не престаје да расте

4 ч

0

  • Најновије

11

57

Породила се Анастасија Ражнатовић: Успјешно скривала трудноћу

11

52

Застрашујући призор код обале Црне Горе: Снимљена огромна ајкула!

11

50

Украјина добила новог премијера! Корецки на челу Владе

11

38

Познато стање мотоциклисте из Лакташа који је повријеђен у удесу у Александровцу

11

32

Детаљи ужаса у БиХ: Осумњичен да је мајку и брата убио лопатом

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима