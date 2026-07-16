Језив билборд у центру Техерана: Предсједник САД-а у ковчегу, порука - "Убићемо Трампа"

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
На главном тргу у Техерану постављен је нови плакат који је изазвао велику пажњу јавности, првенствено због чињенице да се на њему налази амерички предсједник Доналд Трамп.
Наиме, на тргу Енгелаб често се на зидовима зграда „смјењују“ бројне политичке поруке иранског руководства упућене Западу. Овог пута, Иранци су отишли корак даље те су поставили билборд на којем се може видјети Доналд Трамп чије тијело вири из отвореног црног ковчега.
Очи и уста фигуре су затворени, а коса рашчупана. Видљиве су и руке које су положене на црвену кравату на избоченом стомаку; на другом крају ковчега, стопала су усмјерена равно према горе.
Такође, на зиду су остављене поруке попут „Убићемо Трампа“ на персијском и енглеском језику.
На графиту такође пише „У спомен на дјецу Минаба“, што се односи на град на југу Ирана гдје је 28. фебруара нападнута основна школа.
Амерички предсједник Доналд Трамп раније је говорио о томе како је оставио инструкције свом тиму уколико Иран испуни пријетње те га убије.
„Укупно 1.000 пројектила је напуњено и усмјерено према Исламској Републици Иран, а хиљаде других ће одмах услиједити, уколико иранска влада поступи по својој пријетњи, изреченој у многим дијеловима свијета, да ће убити или покушати убити актуелног предсједника Сједињених Америчких Држава, у овом случају мене“, написао је Трамп на мрежи Трут Соушал, преноси Кликс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
11
57
11
52
11
50
11
38
11
32
Тренутно на програму