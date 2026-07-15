Јорданска војска оборила три иранска балистичка пројектила

Аутор:АТВ редакција
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Системи противваздушне одбране јорданске војске оборили су три балистичка пројектила која је испалила војска Ирана, изјавио је неименовани извор из Оружаних снага Јордана.
Војска Ирана саопштила је раније данас да је извршила напад дроновима на америчку авио-базу "Аздрак" у Јордану.
Револуционарна гарда Ирана саопштила је да су у нападима уништени хангари у којима се налазе борбени авиони и дронови, преноси Срна
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