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Јорданска војска оборила три иранска балистичка пројектила

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 08:20

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Танкери и теретни бродови виде се у Оманском заливу, дуж пловних рута које повезују Ормуски мореуз и Арапско море, у уторак, 16. јуна 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo

Системи противваздушне одбране јорданске војске оборили су три балистичка пројектила која је испалила војска Ирана, изјавио је неименовани извор из Оружаних снага Јордана.

Војска Ирана саопштила је раније данас да је извршила напад дроновима на америчку авио-базу "Аздрак" у Јордану.

Револуционарна гарда Ирана саопштила је да су у нападима уништени хангари у којима се налазе борбени авиони и дронови, преноси Срна

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Тагови :

Омански залив

Ормуски мореуз

Јордан

Израел

Сукоб

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