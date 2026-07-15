Трамп запријетио: Сљедеће седмице постаје лоше

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Предсједник САД-а Доналд Трамп запријетио је да ће наредне седмице гађати мостове и електране у Ирану ако се Техеран не врати преговорима, док се сукоб двије земље додатно заоштрава.
Трамп је у интервјуу за Фокс њуз рекао да ће ситуација за Иран наредне седмице постати знатно тежа.
„Сљедеће седмице за њих постаје заиста лоше. Уништићемо све њихове електране. Уништићемо све њихове мостове осим ако не сједну за сто и преговарају“, казао је Трамп.
Његове изјаве стигле су док САД и Иран четврти дан заредом размјењују ватру. Трамп је раније одустао од пријетње да уведе накнаду од 20 одсто на сав теретни саобраћај кроз Хормушки мореуз, али је истовремено наставио блокаду иранских лука и најавио да би мета могли постати и енергетски објекти.
Након сличних пријетњи из априла, високи комесар УН за људска права Волкер Тирк упозорио је да је намјерно гађање цивила и цивилне инфраструктуре ратни злочин према међународном праву. Женевске конвенције из 1949. забрањују нападе на објекте који су кључни за цивилно становништво.
Америчка Централна команда саопштила је да је покренула додатни талас удара против Ирана како би умањила његове способности за нападе на комерцијалну пловидбу у Хормушком мореузу. Истовремено, Кувајт је објавио да пресреће иранске дронове, док је Бахреин активирао сирене за ваздушну опасност.
Техеран је саопштио да је гађао америчке војне објекте у Бахреину и Јордану након ранијих удара на два танкера Уједињених Арапских Емирата.
Иран је такође поручио да ће задржати контролу над Хормушким мореузом и одбацио америчке процјене да ће појачани војни и економски притисак вратити земљу за преговарачки сто.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
12 ч0
Свијет
12 ч0
Најновије
11
01
10
51
10
49
10
40
10
37
Тренутно на програму