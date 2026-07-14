Дадиља злостављала дјечака и објављивала снимке на мрежама

Аутор:АТВ редакција
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Викторија Ен Кранмер (25) из Њу Џерзија ухапшена је због оптужби за се*суалне злочине над дјецом, а дјечак кога је злостављала био је довољно млад да још носи пелене!
Како је пренио "Њујорк Пост" Викторија Ен Кранмер (25) снимила је и видео се*суалног напада на дјечака 6. маја у купатилу куће у Литл Ег Харбору, користећи мобилни телефон, који јој је поклонила бивша цимерка.
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Њена бивша цимерка, идентификована као "Госпођа П" у судским списима, открила је снимак на мобилном када јој је Викторија вратила уређај након што је избачена из куће. У изјави под заклетвом наводи се да снимак од 14 секунди приказује Викторију како се смије док се непримјерено понаша с дјечаком у купатилу, а снимак је био објављен на њеном на профилу на Снепчету.
Према наводима полиције, Викторија је идентификована на основу својих препознатљивих тетоважа, укључујући ону на нози која приказује женске груди на основу гласа и чињенице да је снимак настао у њеном купатилу.
"Госпођа П" доживјела је шок,када је видјела снимак који је снимила свој телефон, након чега јој је Викторија онемогућила приступ налогу на друштвеној мрежи.
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Док су живјеле заједно, Викторија је често чувала кћерку "Госпође П" и малог сина "Госпође Икс".
Она је примијетила да се њен син чудно понаша и да је почео да се плаши каде након што је проводио вријеме с Викторијом. Како откривају документи, мајка је касније сазнала да се дадиља купала заједно с њеним сином.
Иако су надлежне службе навеле да је дјечак био млађи од 13 година, у судским списима се наводи да је још носио пелене. О тешким оптужбама обавијештене су државне и локалне власти, а детективи полицијске управе Литл Ег Харбор заплијенили су мобилни и 28. маја добили налог за његову претрагу.
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Тада су откривени додатни снимци на којима се виде Викторија и дјечак у купатилу. Викторија је ухапшена прошлог уторка, а смјештена је у затвор округа Оушн у Томс Риверу у Њу Џерзију Мотиви и детаљи случаја нису још познати.
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