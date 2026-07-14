Трамп саопштио: Одустајем од плана

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп (Трумп) одустао је од приједлога да се уведе такса од 20 одсто за бродове који пролазе кроз Ормуски мореуз,
Умјесто тога најавио је склапање нових трговинских и инвестиционих споразума са земљама Персијског залива.
Само дан раније Трамп је предложио увођење накнаде за транзит кроз један од најважнијих свјетских поморских праваца, уз образложење да би Сједињене Америчке Државе требало да буду финансијски надокнађене за своју улогу у заштити слободе пловидбе и безбједности међународне трговине.
Међутим, у новој објави на друштвеној мрежи Truth Social саопштио је да од тог плана одустаје.
Трамп је поручио да ће умјесто наплате пролаза кроз Ормуски мореуз бити закључени трговински и инвестициони споразуми између Вашингтона и земаља Персијског залива.
"Те инвестиције биће огромне, али ће истовремено бити изузетно добре и за њих и за њихову будућност. Као што сви знају, имамо највећу доларску инвестицију у САД од било које земље у историји, али ове нове инвестиције учиниће тај број још већим", написао је Трамп.
Додао је да очекује додатна улагања у фабрике, производна постројења и опрему, као и отварање нових радних мјеста у Сједињеним Америчким Државама.
Истовремено, Трамп је поновио да ће САД увести блокаду иранских лука.
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Према његовим ријечима, мјере ће се односити на бродове који плове према иранским лукама или из њих, као и на пловила која превозе ирански терет.
Амерички предсједник тврди да је Ормуски мореуз отворен за сав међународни бродски саобраћај, осим за Иран, оптужујући иранско руководство да земљу води „путем потпуног уништења“.
Ормуски мореуз и ирански нуклеарни програм и даље су међу најосјетљивијим питањима у преговорима о трајном примирју на Блиском истоку.
Трамп понавља да Иран не смије развити нуклеарно оружје, док Техеран остаје при ставу да има право да контролише пролаз кроз Ормуски мореуз и наплаћује транзит међународним бродовима.
Током овогодишњег сукоба пријетње блокадом мореуза изазвале су раст цијена нафте и гаса на свјетском тржишту, будући да је прије избијања кризе кроз овај поморски пролаз пролазило приближно 20 одсто свјетског извоза нафте и природног гаса.
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