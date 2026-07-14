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Новорођенче пронађено мртво у тоалету

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 20:28

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беба и мајка руке
Фото: Pexel/Lily T

Федерални истражни биро (ФБИ) понудио је награду од 15.000 долара за информације које би довеле до идентификације, хапшења и осуде особе или особа одговорних за смрт новорођенчета чије је тијело пронађено у преносивом тоалету на популарном музичком фестивалу у америчкој савезној држави Мичиген.

Награда је расписана неколико недјеља након што је тијело бебе пронађено 28. јуна у преносивом тоалету у камп зони фестивала Електрик Форест, саопштила је у понедјељак Државна полиција Мичигена, преноси "Њујорк Пост".

Новорођенче, старо мање од 28 дана, пронашао је радник компаније задужене за одржавање преносивих тоалета током редовног сервисирања.

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Прелиминарни резултати обдукције показали су да је беба рођена жива и способна за живот, потврдила је полиција.

Истражиоци су разговарали са једном женом из града Мускегона која је присуствовала четвородневном фестивалу и за коју се вјеровало да посједује информације важне за истрагу. Полиција је навела да је жена у потпуности сарађивала с истражиоцима и да је у међувремену искључена као осумњичена.

Канцеларија ФБИ у Детроиту саопштила је у понедјељак да пружа помоћ Државној полицији Мичигена у истрази и да нуди награду од 15.000 долара за информације које би довеле до идентификације, хапшења и осуђујуће пресуде одговорних за смрт новорођенчета.

Распродати фестивал одржан је на ранчу Дабл Џеј Џеј Ранч у мјесту Ротбери и окупио је десетине извођача електронске денс музике.

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Државна полиција Мичигена саопштила је на друштвеној мрежи Икс да је "увјерена" да ће даља истрага и форензичка анализа довести до идентификације осумњиченог.

"Истражиоци вјерују да постоје особе које имају важне информације у вези с овим случајем, али оклијевају да их подијеле са полицијом", наводи се у саопштењу.

Полиција је позвала све који имају информације о смрти новорођенчета да их доставе Државној полицији Мичигена или најближој канцеларији ФБИ.

(Телеграф)

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Новорођенче

Америка

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