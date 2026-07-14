Logo

Огласила се полиција о случају силовања дјевојчице из Приједора

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 20:58

Коментари:

0
Лисице на рукама женска рука
Фото: Pexel/Kindel Media

Мушкарац осумњичен за силовање дјевојчице на подручју Олова ухапшен је у Зеничко-добојском кантону.

Портпаролка кантоналног МУП-а Лејла Екиновић рекла је да је ухапшен мушкарац због сумње да је починио кривично дјело полна злоупотреба дјетета старијег од 15 година на подручју Олова.

Она је навела да је над ухапшеним лицем извршена криминалистичка обрада, преноси Срна.

Како је појаснила, полиција је поступала по пријављеном догађају, у складу са смјерницама тужиоца Кантоналног тужилаштва Зеничког-добојског кантона.

Олуја

Регион

Снажно невријеме погодило Словенију: Падао град величине ораха

Екиновићева је рекла да ће о почињеном кривичном дјелу бити достављен извјештај Кантоналном тужилаштву Зеничко-добојског кантона.

Федерални медији су јавили да дјевојчица је побјегла из једног дома у БиХ, да је била и корисница једне од сарајевских установа за малољетнике без родитељског старања.

хапшење, лисице

Хроника

Ужас: Силована дјевојчица из Приједора, ухапшен осумњичени

Медији су навели да је са још двије дјевојчице почетком јула отишла у село на подручју Олова, гдје су биле у друштву младића и конзумирале алкохол. За сексуално злостављање осумњичен је 29-годишњи мушкарац.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

хапшење

Силовање

Дјевојчица

Коментари (0)

Више из рубрике

Аутомобил се закуцао у дрво у сарајевском насељу Долац Малта.

Хроника

Слетио са пута, па ударио у дрво: Због тешке несреће обустављен саобраћај у дијелу града

3 ч

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Хроника

Тешка несрећа у овом дијелу БиХ, више особа повријеђено

4 ч

0
Требињац оптужен да је д‌јевојци поломио два пршљена

Хроника

Требињац оптужен да је д‌јевојци поломио два пршљена

4 ч

0
Хорор у БиХ: Исјекао комшиницу, хитно превезена на УКЦ

Хроника

Хорор у БиХ: Исјекао комшиницу, хитно превезена на УКЦ

5 ч

0

  • Најновије

23

05

Винко Мариновић: Први погодак одлучио утакмицу

22

59

Au Revoir рекоше Шпанци: Фурија у финалу Мундијала

22

58

Како најлакше исјећи лубеницу?

22

43

Ово су најљепше европске плаже: Златне литице и спектакуларни заласци сунца

22

32

Стиже у Српску у наредним сатима: Огласили се метеоролози

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима