Огласила се полиција о случају силовања дјевојчице из Приједора

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац осумњичен за силовање дјевојчице на подручју Олова ухапшен је у Зеничко-добојском кантону.
Портпаролка кантоналног МУП-а Лејла Екиновић рекла је да је ухапшен мушкарац због сумње да је починио кривично дјело полна злоупотреба дјетета старијег од 15 година на подручју Олова.
Она је навела да је над ухапшеним лицем извршена криминалистичка обрада, преноси Срна.
Како је појаснила, полиција је поступала по пријављеном догађају, у складу са смјерницама тужиоца Кантоналног тужилаштва Зеничког-добојског кантона.
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Екиновићева је рекла да ће о почињеном кривичном дјелу бити достављен извјештај Кантоналном тужилаштву Зеничко-добојског кантона.
Федерални медији су јавили да дјевојчица је побјегла из једног дома у БиХ, да је била и корисница једне од сарајевских установа за малољетнике без родитељског старања.
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Медији су навели да је са још двије дјевојчице почетком јула отишла у село на подручју Олова, гдје су биле у друштву младића и конзумирале алкохол. За сексуално злостављање осумњичен је 29-годишњи мушкарац.
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