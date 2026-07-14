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Само код нас: Људи се ломили и газили због снижења

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 21:40

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Хаос у Новом Пазару
Фото: Screenshot

Друштвеним мрежама шири се видео снимак који се може забиљежити само код нас на Балкану. Људи су се у борби за артикле на снижењу дословно ломили и газили.

Велико сезонско снижење у продавници у Новом Пазару привукло је велики број купаца, због чега су у појединим тренуцима забиљежене велике гужве.

Велики број људи трчао је за артиклима на снижењу, стварајући гужву и метеж у продајном простору.

Према наводима очевидаца, током највеће гужве наводно је дошло и до краћег сукоба између појединих купаца.

Снимци са лица места показују атмосферу која је владала током распродаје и размјере гужве, али и подсјећају на важност поштовања реда и безбједности приликом великих акција.

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На друштвеним мрежама убрзо су се проширили снимци из продавнице, на којима се види велики број купаца који покушавају доћи до производа на снижењу.

Гужва је у појединим тренуцима била толика да је кретање кроз продајни простор било отежано.

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Тагови :

Нови Пазар

Снижење

Србија

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