Само код нас: Људи се ломили и газили због снижења

Аутор:АТВ редакција
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Друштвеним мрежама шири се видео снимак који се може забиљежити само код нас на Балкану. Људи су се у борби за артикле на снижењу дословно ломили и газили.
Велико сезонско снижење у продавници у Новом Пазару привукло је велики број купаца, због чега су у појединим тренуцима забиљежене велике гужве.
Велики број људи трчао је за артиклима на снижењу, стварајући гужву и метеж у продајном простору.
Према наводима очевидаца, током највеће гужве наводно је дошло и до краћег сукоба између појединих купаца.
Снимци са лица места показују атмосферу која је владала током распродаје и размјере гужве, али и подсјећају на важност поштовања реда и безбједности приликом великих акција.
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На друштвеним мрежама убрзо су се проширили снимци из продавнице, на којима се види велики број купаца који покушавају доћи до производа на снижењу.
Гужва је у појединим тренуцима била толика да је кретање кроз продајни простор било отежано.
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