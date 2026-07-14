Лоше вијести за путнике из БиХ: Виз Ер укида популарну линију

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Компанија Виз Ер укида авиолинију између Тузле и Париза, односно аеродрома Беауваис, према писању портала Замааеро.
Ова одлука долази неколико мјесеци након што је линија уведена у склопу ширења понуде летова са Међународног аеродрома Тузла.
Виз Ер је у децембру 2025. године поново успоставио базу у Тузли, чиме је започело ширење мреже летова из овог града. Постављањем базног авиона путницима из Тузле омогућене су линије према неколико европских дестинација, међу којима су били Келн, Хамбург, Мастрихт и Малме.
Свијет
Трамп саопштио: Одустајем од плана
У марту ове године уведена је и нова линија према Паризу – Беауваис, а летови између Тузле и Париза били су доступни три пута седмично.
Према информацијама Замааера, посљедњи лет за Париз планиран је за 29. аугуст, након чега би линија требала бити укинута.
Поред линије за Париз, Виз Ер би ове зиме требао обуставити и летове из Тузле према шведском Гетеборгу, преноси Витешки.ба.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму