Данас сједница ПИК-а, поново о именовању новог високог представника

Аутор:АТВ редакција
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Сједница Савјета за спровођење мира (ПИК) биће одржана данас, а на њој ће бити говора о именовању кандидата за новог представника у БиХ.
Како пишу федерални медији, учесници сједнице, међу којима су амбасадори и друге дипломате међународне заједнице у Босни и Херцеговини, стигли су у зграду ОХР-а гдје се одржава састанак.
Подсјећамо, на посљедњој сједници ПИК-а означен крај једне нелегитимне политичке епизоде у БиХ, након што је Кристијан Шмит "предао дужност" Луису Кришоку. Амерички дипломата преузео је функцију в.д. високог представника, након што га је на ту позицију именовао Управни одбор Савјета за спровођење мира (ПИК).
На посљедње двије сједнице Управног одбора ПИК-а које су одржане 4. и 30. јуна није било консензуса о томе ко ће бити нови шеф ОХР-а.
Подсјећања ради, дио чланица ЕУ и САД се ни на посљедњој сједници ПИК-а нису усагласиле око имена новог високог представника, а супервизор за Брчко Луис Кришок формално је именован за вршиоца дужности високог представника до коначног именовања новог.
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