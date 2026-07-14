Амбасада САД у Сарајеву: Настављамо с подршком Занардија Ландија

Аутор:АТВ редакција
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Сједињене Америчке Државе настављају подржавати високо квалифицираног италијанског кандидата, амбасадора Антонија Занардија Ландија, за сљедећег високог представника у БиХ, одговор је америчке Амбасаде у Сарајеву.
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"Сједињене Америчке Државе не разматрају ниједног другог кандидата за ту позицију. Луис Кришок је тренутно вршилац дужности високог представника, а изабра га је Савјет за имплементацију мира након што европске чланице нису успјеле постићи консензус на састанку одржаном 3. и 4. јуна", додаје се у саопштењу.
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Истичу да ће се Кришок повући с функције вршиоца дужности након што ПИК изабере новог високог представника.
"Сједињене Америчке Државе сматрају да вршилац дужности високог представника Луис Кришок има сва потребна овлаштења за очување стабилности у БиХ и провођење Дејтонског мировног споразума", закључује се у саопштењу.
(РТРС)
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