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Амбасада САД у Сарајеву: Настављамо с подршком Занардија Ландија

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 16:21

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Амбасада САД у Сарајеву: Настављамо с подршком Занардија Ландија

Сједињене Америчке Државе настављају подржавати високо квалифицираног италијанског кандидата, амбасадора Антонија Занардија Ландија, за сљедећег високог представника у БиХ, одговор је америчке Амбасаде у Сарајеву.

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"Сједињене Америчке Државе не разматрају ниједног другог кандидата за ту позицију. Луис Кришок је тренутно вршилац дужности високог представника, а изабра га је Савјет за имплементацију мира након што европске чланице нису успјеле постићи консензус на састанку одржаном 3. и 4. јуна", додаје се у саопштењу.

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Истичу да ће се Кришок повући с функције вршиоца дужности након што ПИК изабере новог високог представника.

"Сједињене Америчке Државе сматрају да вршилац дужности високог представника Луис Кришок има сва потребна овлаштења за очување стабилности у БиХ и провођење Дејтонског мировног споразума", закључује се у саопштењу.

(РТРС)

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Тагови :

Амбасада САД у БиХ

Антонио Занарди Ланди

ОХР

високи представник

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