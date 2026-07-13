Аутор:АТВ редакција
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Бијеле мантиле данас, 13. јула, је и званично скинуло 23 љекара Кантоналне болнице "Др. фра Миховил Сучић" у Ливну чиме су поједини одјели у овој здравственој установи остали без иједног доктора.
Доктор Ивица Јозић, анестезиолог у Кантоналној болници, истакао је да одјел за унутрашње болести остаје без иједног од пет љекара.
Такође, слична ситуација и на другим одјелима. Отказе су дала и оба офталмолога, сва три анестезиолога, два од четири неуролога, те два од три педијатра. Болницу напуштају и једини ортопед, оторинац, микробиолог и физијатар.
"Данас у 15 сати нама је де факто задњи радни дан. До тада смо запослени, а послије тога смо на берзи рада. Свако од нас ће се вјеројатно побринути за себе на начин на који може," рекао је Јозић.
Он је истакао да су јутрос имали и састанак у кантоналној Влади, међутим, без резултата.
"Позиције су остале као и на почетку. Жупанијска влада, министар и премијер не желе ништа промијенити у односу на оно што су говорили прије. Тврде да још траје колективни уговор и да ту нема никаквих могућности", навео је он.
Према писању портала "Ливно-онлајн", као привремено рјешење спомиње се слање пацијената у 120 километара удаљену болницу у Мостару.
Подршку колегама у Ливну пружила је и Марина Берберовић, предсједница Савеза струковних синдиката доктора медицине и стоматологије Федерације БиХ, која је најавила финансијску помоћ и помоћ при запошљавању љекара који су дали отказе.
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"Ова Влада је поручила да не треба своје докторе. Алармантна је ситуација да ви сутра имате болницу без доктора, а болница без доктора не може опстати", упозорила је Берберовићева.
Она је осудила идеју да се недостатак специјалиста надомјести повлачењем специјализаната.
"То правно није могуће. Ниједан специјализант не може замијенити специјалисту. Специјализант нема ни овласти ни знање да замијени специјалисту, нема лиценцу односно положен испит да лијечи као специјалист", нагласила је она.
Понуду директора о повећању основне плате за 10 одсто из "унутрашњих резерви" љекари су одбили јер сматрају да то није законски пут који им гарантује дугорочну сигурност.
"Ми желимо имати потписан документ и кад дођу неки други на власт, тако да можемо заштитити своја права. Овако, кад нешто нуде што није формално записано у документу, послије тога нико се више није дужан тога ни придржавати", казао је Јозић.
Сличан сценарио за само неколико дана десиће се и у Дому здравља Ливно гдје ће девет љекара радити до 19. јула када ће скинути своје мантиле.
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Љекари који су дали отказе јутрос су се отвореним писмом обратили грађанима истичући да не одлазе зато што не желе радити или што нису хумани, па чак ни зато што имају најниже основне плате у Федерацији БиХ, већ што код одговорних за политику у здравству нису наишли на разумијевање и вољу да се уопште разговара и постигне договор.
"Систем здравствене заштите у ХБЖ свих ових година опстаје понајприје захваљујући големом прековременом раду, професионалности и ентузијазму малог броја лијечника. То нажалост није препознато од ниједне власти која је управљала жупанијом задњих 30-ак година. Премијери и министри су се мијењали, али су проблеми остајали исти", истакли су они.
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