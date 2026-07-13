Ужас у Подгорици: У болницу донијела мртво новорођенче, тврди да се породила код куће

Аутор:АТВ редакција
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Полиција и Основно државно тужилаштво у Подгорици истражују случај смрти новорођенчета након што се мајка наводно породила кући.
Према незваничним информацијама "Вијести", дјевојка стара 26 година синоћ је, три сата послије поноћи, у Ургентни блок Клиничког центра Црне Горе (КЦЦГ) донијела тијело тек рођене бебе.
Дјевојка је љекарима рекла да се породила код куће.
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Из КЦЦГ су случај пријавили полицији, након чега је обавијештен и дежурни тужилац.
Због истраге, тужилац је наредио да се обави обдукција новорођенчета.
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