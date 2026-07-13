Logo

Ужас у Подгорици: У болницу донијела мртво новорођенче, тврди да се породила код куће

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 15:35

Коментари:

0
беба и мајка руке
Фото: Pexel/Lily T

Полиција и Основно државно тужилаштво у Подгорици истражују случај смрти новорођенчета након што се мајка наводно породила кући.

Према незваничним информацијама "Вијести", дјевојка стара 26 година синоћ је, три сата послије поноћи, у Ургентни блок Клиничког центра Црне Горе (КЦЦГ) донијела тијело тек рођене бебе.

Дјевојка је љекарима рекла да се породила код куће.

Полиција Србија

Србија

Дјечак рањен у пуцњави испред основне школе

Из КЦЦГ су случај пријавили полицији, након чега је обавијештен и дежурни тужилац.

Због истраге, тужилац је наредио да се обави обдукција новорођенчета.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Црна Гора

Подгорица

беба

мртво новорођенче

Коментари (0)

Прочитајте више

doktor ljekar uniforma medicina

БиХ

Колапс у Ливну: Од‌јели остали без љекара, 23 доктора скинула мантиле

2 ч

0
Здравствени радник стоји у Евангелистичком медицинском центру у Бунији, источном Конгу, у петак, 3. јула 2026. године, гдје је заказана клиничка испитивања еболе.

Здравље

Почело тестирање лијека против смртоносног вируса

2 ч

0
Ватрогасац гаси пожар током шумског пожара у подручју историјске шуме Фонтенбло, око 60 километара јужно од Париза, у Француској, у понедјељак, 13. јула 2026. године.

Свијет

Евакуисано 900 људи из шумског пожара код Париза

3 ч

0
Полицијско ауто

Србија

Погинуо док је покушао да заустави свој ауто

3 ч

0

Више из рубрике

делфин сисар море океан риба

Регион

Предивни призори са Јадрана, делфин дошао међу купаче и направио шоу са лоптом

5 ч

0
Дијете има тешке повреде главе и грудног коша: Најновије информације о стању повријеђених у Црног Гори

Регион

Дијете има тешке повреде главе и грудног коша: Најновије информације о стању повријеђених у Црног Гори

5 ч

0
Горштак из Црне Горе држи стоку и живи на селу

Регион

Док су други јурили за лоптом, мали горштак смишљао како да купи козу

9 ч

0
Док је Венеција деценијама симбол романтике, гондола и канала, Љубљана се тихо, али сигурно позиционира као дестинација коју путници бирају због аутентичности, приступачних цијена и знатно мањег броја туриста.

Регион

Пропао референдум о наплати паркинга за станаре у Љубљани

10 ч

0

  • Најновије

17

38

Цвијановић: Наш став непромијењен - једини исправан пут за БиХ унутрашњи дијалог домаћих лидера

17

32

Мушкарац страдао послије пада са четвртог спрата зграде: Истрага у току

17

26

"Чека се извјештај о активностима МУП-а, али нико не може да понижава полицију"

17

17

Велики шумски пожар на познатом љетовалишту: Хеликоптери ангажовани у гашењу ватре

17

10

Центар дана, 13.07.2026.

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима