Минић, Цвијановић и Додик у посјети Билећи, обилазе градилиште новог вртића

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и предсједник СНСД-а Милорад Додик стигли су у Билећу гдје их је дочекао начелник општине Миодраг Парежанин.
Званичници Српске су обишли радове и упознали се са динамиком изградње једног од најзначајнијих пројеката у области предшколског васпитања у Билећи.
Изградња вртића, вриједног 4,2 милиона КМ, финансира се средствима обезбијеђеним из Кабинета предсједника Републике Српске.
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Према пројекту, нови вртић је површине 1.840 метара квадратних, моћи ће примити 200 малишана распоређених у 10 учионица, а први пут биће формиране јасличке групе за дјецу узраста од једне до три три године.
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