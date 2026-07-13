Logo

Минић, Цвијановић и Додик у посјети Билећи, обилазе градилиште новог вртића

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 16:05

Коментари:

0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и предсједник Милорад Додик у посјети су Билећи, гдје обилазе градилиште новог вртића.
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и предсједник СНСД-а Милорад Додик стигли су у Билећу гдје их је дочекао начелник општине Миодраг Парежанин.

Званичници Српске су обишли радове и упознали се са динамиком изградње једног од најзначајнијих пројеката у области предшколског васпитања у Билећи.

Изградња вртића, вриједног 4,2 милиона КМ, финансира се средствима обезбијеђеним из Кабинета предсједника Републике Српске.

Милорад Додик

БиХ

Додик: БиХ завлада међународна мафија, путем дипломата управљали и смијењивали

Према пројекту, нови вртић је површине 1.840 метара квадратних, моћи ће примити 200 малишана распоређених у 10 учионица, а први пут биће формиране јасличке групе за д‌јецу узраста од једне до три три године.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Жељка Цвијановић

Саво Минић

Билећа

изградња вртића

Коментари (0)

Више из рубрике

Министар правде Републике Српске Горан Селак

Република Српска

Селак: Одлука потврђује да су судије у Бањалуци поступале у складу са законом у предмету Додик

2 ч

7
Милорад Додик Жељка Цвијановић Саво Минић Сања Вулић састанак са ХДЗ-ом

Република Српска

"Српска неће дати сагласност да се у Уставу мијења начин избора члана Предсједништва БиХ"

3 ч

5
Мушкарац стоји поред аута и точи гориво.

Република Српска

Олакшице за гориво у Српској продужене до 15. августа

3 ч

0
Милорад Додик састанак СНСД и ХДЗ

Република Српска

Додик: Народи су носиоци политичког суверенитета, БиХ мора да се врати на Устав

3 ч

0

  • Најновије

17

38

Цвијановић: Наш став непромијењен - једини исправан пут за БиХ унутрашњи дијалог домаћих лидера

17

32

Мушкарац страдао послије пада са четвртог спрата зграде: Истрага у току

17

26

"Чека се извјештај о активностима МУП-а, али нико не може да понижава полицију"

17

17

Велики шумски пожар на познатом љетовалишту: Хеликоптери ангажовани у гашењу ватре

17

10

Центар дана, 13.07.2026.

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима