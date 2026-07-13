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Додик: Народи су носиоци политичког суверенитета, БиХ мора да се врати на Устав

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 13:53

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Милорад Додик састанак СНСД и ХДЗ
Фото: ATV

Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је данас у Мостару да конститутивни народи у БиХ имају политички суверенитет и да БиХ мора да се врати на Устав јер другачије не може да функционише.

"Хришћански хрватски народ и православни српски, те муслимански народ - Бошњаци суверени су народи у БиХ", рекао је Додик новинарима након састанка делегација ХДЗ-а БиХ и СНСД-а.

Истичући да се СНСД залаже за очување стабилности и мира, Додик је навео да је ХДЗ, као политички представник хрватског народа, релевантан у погледу представљања ставова хрватског народа у БиХ.

"Ми сматрамо да је хрватски народ понижен и потцијењен од бошњачког народа везано за избор члана Предсједништва. Ми ћемо подржати сваку иницијативу да се ријеши то питање, које је у интересу хрватског, конститутивног, хришћанског, католичког народа", рекао је Додик.

Он је оцијенио да су Бошњаци срамно злоупотријебили недоречености у начину избора хрватског члана Предсједништва БиХ.

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Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

СНСД

ХДЗ БиХ

Драган Човић

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