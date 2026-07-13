Српски фудбалер сломио ногу пред меч са Звездом

Аутор:АТВ редакција
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Само пет дана прије почетка првенства и најтежег могућег испита – гостовања шампиону Црвеној звезди на Маракани – фудбалски клуб Мачва доживио је огроман ударац.
Како је званично потврђено из шабачког клуба, стандардни првотимац и један од кључних играча средине терена, Милан Гвозденовић, доживио је тешку повреду.
Гвозденовић је на припремној утакмици против Лознице доживио прелом ноге, због чега га очекује дуга пауза и вишемесечно одсуство са терена. Он ће већ сутра бити подвргнут оперативном захвату у Клиничком центру Војводине у Новом Саду.
Ово је огроман хендикеп за тим из Шапца, с обзиром на то да је рођени Крагујевчанин прошле сезоне био незаменљив у екипи. Одиграо је 30 утакмица у Моцарт Бет Првој лиги и Купу Србије, уз учинак од једног гола и четири асистенције, држећи конце игре у дефанзивном дјелу везног реда.
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"Подршка нашем Милану Гвозденовићу! Наш фудбалер Милан Гвозденовић доживио је тешку повреду – прелом ноге – на припремној утакмици против Лознице. Милан се осјећа добро, а сутра га у Клиничком центру Војводине очекује оперативни захват, након којег следи процес опоравка. Фудбалски клуб Мачва је свим срцем уз свог играча и вјерујемо да ће се Милан, уз своју борбеност и карактер, вратити на терен још јачи. Гвоздене, цијела Мачва је уз тебе! Желимо ти успјешну операцију и брз опоравак", поручили су из шабачког клуба, преноси Телеграф.
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