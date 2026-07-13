"Биће ово прави рат" : Чувени фудбалер се обрукао, испрозивао Аргентину, па обрисао коментар

Аутор:АТВ редакција
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Свјесни смо да ће сриједа бити резервисана за „рат“ између Аргентине и Енглеске у полуфиналу Свјетског првенства и зато није чудо што су многи прижељкивали управо ова два тима када су погледали костур такмичења и схватили да може доћи до њиховог новог дуела.
Ова утакмица има изузетан историјски значај, а када погледамо искључиво фудбал, све датира још из 1986. године. Тада је Аргентина освојила „Богињу“, са чувеним Дијегом Армандом Марадоном, који је у четвртфиналу против Енглеске постигао два гола. Један је био онај постигнут руком – „Божја рука“. Међутим, други је био право ремек-дјело и проглашен је најбољим голом 20. вијека.
Управо због првог поготка, али и низа других контроверзи, дуели Аргентине и Енглеске више нису само обичне утакмице у којима ће се побједник радовати, а поражени паковати кофере. Букмејкери су били нешто ближи проласку Енглеске, а у сриједу ћемо имати прилику да гледамо тај дерби.
Ипак, велику пажњу привукао је и чувени фудбалер Рио Фердинанд, који је почетком Мундијала коментарисао одлуку судије на утакмици између Сједињених Америчких Држава и Парагваја. Тада је преиначена одлука, Рим је био поштеђен, док је јавну опомену добио Мигел Алмирон.
– Шта... Никада раније нисам видио да се то десило? Луде сцене. Мигел Алмирон је извео сумњиво симулирање. ВАР тим је донио исправну одлуку – написао је тада Фердинанд.
Међутим, сада је показао двоструке аршине, прије свега јер је била у питању утакмица Аргентине, па је искористио прилику и „боцнуо“ Месијеву екипу. У питању је ситуација око Ембола и симулирања.
– Погледао сам тај инцидент са Емболом неколико пута и даље се не слажем са исходом. Фудбал би требало да се заснива на здравом разуму. Ако играч добије црвени картон у четвртфиналу Свјетског првенства, сви би морали бити апсолутно сигурни да је одлука исправна. Умјесто тога, причамо о техничким интерпретацијама, ВАР протоколима и рупама у правилнику, а не о самом фудбалу. Фрустрира ме то што је Швајцарска била потпуно у игри, а онда је један контроверзан тренутак промијенио све. Четвртфинале између двије врхунске репрезентације требало би да одлуче играчи, а не ситуација коју половина фудбалског свијета покушава да схвати сатима касније.
– И бићу искрен, човјек почне да се пита – зашто контроверзе, изгледа, увијек прате утакмице Аргентине на овом турниру? Против Египта је било дебата. Против Швајцарске имамо још једну огромну тему за разговор. Било то праведно или не, људи послије утакмица Аргентине константно одлазе причајући о судијама и ВАР-у умјесто о фудбалу, а то никада није добра реклама за такмичење.
– Никога ни за шта не оптужујем, али перцепција је важна. Када је исти тим укључен у више контроверзних тренутака, навијачи природно почињу да постављају питања. За мене, Емболов црвени картон једноставно не дјелује као одлука која би требало да ријеши четвртфинале Свјетског првенства – рекао је Фердинанд.
Ипак, навијачи су запамтили његове ријечи, а он је ту објаву касније обрисао, јер је био свјестан шта је изјавио и да му се мишљење није поклапало у двије сличне ситуације.
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