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Аргентина послије 120 минута сломила отпор Швајцарске и заказала полуфинале са Енглеском

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АТВ редакција
12.07.2026 07:55

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Аргентинац Хулијан Алварез (9) слави након што је постигао други гол за своју репрезентацију, заједно са (слијева надесно) Хосеом Мануелом Лопезом, Лионелом Месијем и Лаутаром Мартинезом, током четвртфиналне утакмице Свјетског првенства између Аргентине и Швајцарске у Канзас Ситију, савезна држава Мисури, у суботу, 11. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Charlie Riedel

Фудбалери Аргентине пласирали су се у полуфинале Свјетског првенства пошто су послије продужетака савладали Швајцарску резултатом 3:1.

Иако коначан резултат оставља утисак убједљивије побједе, шампиони свијета до самог краја водили су исцрпљујућу борбу против изузетно дисциплинованог ривала, који је и са играчем мање успијевао да одржи неизвјесност све до посљедњих тренутака утакмице.

Аргентина је од почетка преузела иницијативу, али је Швајцарска високим пресингом и чврстом организацијом у првих десетак минута успијевала да држи игру далеко од свог гола. Ипак, први озбиљнији период притиска донио је и вођство.

Послије два узастопна корнера у 10. минуту, Лионел Меси је прецизно центрирао на ближу стативу, гдје је Алексис Мекалистер надвисио свог чувара и главом послао лопту у даљи угао за 1:0.

Погодак је промијенио ток првог полувремена. Аргентина је лакше контролисала посјед, док су Швајцарци стрпљиво чекали прилику из транзиције. Емилијано Мартинез је морао да реагује послије ударца Ђибрила Соуа, док је Брил Емболо снагом константно представљао проблем штоперима "гаучоса".

Ипак, до одласка на одмор одбрана шампиона свијета није попустила.

Наставак је донио потпуно другачију слику. Екипа Мурата Јакина подигла је линије, преузела више ризика и у периоду између 60. и 70. минута натјерала Аргентину да се брани. Мартинез је најприје зауставио покушаје Ембола и Гранита Џаке, али у 67. минуту није могао ништа.

Дан Ндоје је послије дуплог паса са Рикардом Родригезом утрчао у казнени простор и прецизним ударцем савладао аргентинског голмана за заслужених 1:1.

Само пет минута касније услиједио је можда и пресудан детаљ утакмице. Послије интервенције ВАР-а поништен је прекршај над Емболом, који је оцијењен као симулирање. Нападач Швајцарске добио је други жути картон и искључен је, оставивши своју екипу са десеторицом у завршници сусрета.

Међутим, бројчана предност није донијела ни лак пут до побједе. Швајцарци су компактном одбраном затворили прилазе голу Грегора Кобела, док је Аргентина све више нападала кроз индивидуални квалитет Месија.

Капитен је у неколико наврата био близу поготка, Лисандро Мартинез је пропустио велику прилику у надокнади времена, а Кобел је серијом одбрана одржавао свој тим у игри и изборио продужетке.

У додатних 30 минута Аргентина је практично играла на половини противника. Лионел Скалони је увео све офанзивне играче, а Швајцарци су се ослањали искључиво на дисциплину и покушаје да изборе пенале.

Отпор је коначно сломљен у 112. минуту. Меси је снажним ударцем натјерао Кобела на још једну врхунску интервенцију, али се лопта одбила до резервисте Хосеа Мануела Лопеза, који је одмах проиграо Хулијана Алвареза.

Нападач Аргентине је са око 18 метара снажним и прецизним ударцем погодио десни угао за вођство од 2:1.

Швајцарска је у посљедњим минутима све карте бацила у напад, па је Аргентина у надокнади другог продужетка добила простор за контранапад. Послије још једне интервенције Кобела на ударац Тијага Алмаде, лопта се одбила до Лаутара Мартинеза, који је у 120+1. минуту рутински послао у мрежу за коначних 3:1 и ставио тачку на један од најтежих мечева Аргентине на овом шампионату.

Аргентина ће у полуфиналу играти против Енглеске, која је раније савладала Норвешку са 2:1.

Биће то дуел двије репрезентације које су до мјеста међу четири најбоље стигле послије веома захтјевних четвртфиналних мечева, а побједника ће чекати финале Свјетског првенства. Други полуфинални пар чине Француска и Шпанија.

(РТС)

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Фудбал утакмица

Швајцарска

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