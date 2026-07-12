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АМС РС: Коловози мјестимично мокри, учестали одрони

Аутор:

АТВ редакција
12.07.2026 08:28

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Одрон у Карановцу
Фото: Вибер

У Републици Српској и Федерацији БиХ коловози су јутрос мјестимично мокри и клизави, а на дионицима у усјецима учестали су одрони, саопштено је из Ауто-мото савеза Српске.

Због радова на изградњи додатне траке за спора возила на дионици магистралног пута Подроманија-Сумбуловац, превој Романија, успон из правца Подроманије долазиће до повремених обустава саобраћаја.

У току је санација магистралног пута Рача-Бијељина, рејон Балатуна и Трњака. Саобраћај ће се изводити успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута, а према привременој саобраћајној сигнализацији.

Због оштећења моста на магистралном путу МИ-114 Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком. Саобраћај регулише привремено постављена саобраћајна сигнализација, а брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. На мосту се забрањује саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.

На магистралном путу Горњи Јеловац-Приједор један, као и на регионалном путу Козарац-Водице, због клизишта саобраћај се одвија једном коловозном траком наизмјенично.

На магистралном путу Градишка-Козарска Дубица, на улазу у Орахову возачима се скреће пажња на активирано клизиште, због чега је неопходан додатни опрез и спорија вожња. Брзина кретања ограничена је на 20 километара на час.

На магистралном путу Приједор-Козарска Дубица, на дионици Приједор–Горњи Јеловац, због активираног клизишта саобраћај се одвија успорено, једном саобраћајном траком.

Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, у дужини од 50 метара, саобраћај се одвија на регионалном путу Прњавор-Укрина, у мјесту Вијачани.

На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због појаве клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара. Од 09.00-15.00 часова долазиће до повремене обуставе саобраћаја у трајању од 10-15 минута због санације клизишта и радова на проширењу коловозне траке.

На граничним прелазима Градишка, Велика Кладуша и Изачић појачана је фреквенција возила на излазу из БиХ, док на осталим прелазима нема дужих задржавања.

Из АМС апелују на возаче да прате веб камере на њиховом сајту и да се информишу о стању на граничним прелазима.

Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне, а прелаз Каракај је отворен за све категорије возила. На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за теретна возила.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

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стање на путевима

одрон

саобраћај

Ауто-мото савез Републике Српске

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