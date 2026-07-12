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У Српској рођено осам беба

Аутор:

АТВ редакција
12.07.2026 08:26

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beba porodilište
Фото: Pexel/ Emma Bauso

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је осам беба, шест дјечака и двије дјевојчице, речено је Срни у породилиштима.

Три бебе рођене су у Бијељини, двије у Зворнику, те по једна у Бањалуци, Источном Сарајеву и Невесињу.

У Бијељини су рођена три дјечака, у Зворнику један дјечак и једна дјевојчица, у Бањалуци једна дјевојчица, а у Источном Сарајеву и Невесињу по један дјечак.

Порода није било у породилиштима у Приједору, Фочи, Требињу и Градишци. Подаци за породилиште у Добоју нису били доступни.

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Тагови :

рођене бебе

Република Српска

Породилишта

беба

majka

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